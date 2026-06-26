Así es la espectacular casa de Marc Cucurella en Londres: estilo nórdico, jardín privado y mucha exclusividad

La carrera de Marc Cucurella atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. El defensa catalán afronta ahora una nueva etapa tras confirmarse su incorporación al Real Madrid. El jugador dejará atrás su vida en Inglaterra para instalarse de nuevo en España junto a su familia, cerrando así un capítulo marcado por su consolidación en la élite del fútbol internacional.

El lateral inicia esta nueva aventura deportiva después de varias temporadas en la Premier League, donde logró convertirse en una pieza fundamental dentro de uno de los campeonatos más exigentes del mundo. Su llegada al conjunto blanco supone un cambio trascendental tanto en el plano profesional como en el personal, ya que toda la familia se trasladará a Madrid para comenzar una nueva vida.

Tras conocerse la noticia, el futbolista mostró públicamente su satisfacción por afrontar este desafío. «Que un entrenador como Mourinho te llame y te diga que tiene ganas de trabajar contigo es muy importante. Me dio mucha confianza», expresó el jugador, reflejando la ilusión con la que encara esta nueva etapa.

Cobham, un refugio perfecto

Junto a Marc Cucurella viajarán a España su mujer, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos. El traslado implica dejar atrás la rutina que habían construido durante los últimos años en Cobham, una de las localidades más exclusivas del condado de Surrey, situada a las afueras de Londres y conocida por albergar algunas de las residencias más impresionantes de deportistas, empresarios y celebridades.

Aunque la pareja siempre ha mantenido una cierta discreción respecto a su vida privada, las publicaciones compartidas por Claudia Rodríguez en redes sociales han permitido descubrir algunos rincones de la vivienda familiar. Gracias a esas imágenes es posible apreciar una casa diseñada para la comodidad, la vida familiar y el descanso, donde predominan los espacios abiertos y una decoración muy cuidada.

La vivienda refleja una apuesta clara por la funcionalidad y por una estética contemporánea que sigue algunas de las tendencias más populares del interiorismo.

El predominio del estilo nórdico

Uno de los aspectos más llamativos de la residencia es su coherencia estética. La decoración ha sido desarrollada con la colaboración de la firma danesa BoConcept, especializada en diseño contemporáneo y espacios inspirados en la tradición escandinava.

El resultado es una vivienda marcada por las líneas limpias, la ausencia de elementos recargados y una paleta cromática basada en tonos neutros. La luz natural adquiere un protagonismo absoluto gracias a la distribución de las estancias y a la presencia de grandes ventanales que conectan el interior con el exterior.

El salón principal representa perfectamente esta filosofía decorativa. La estancia está presidida por un amplio sofá en tonos tierra, acompañado por mesas auxiliares, alfombras y textiles en diferentes matices beige. Todo el conjunto transmite serenidad y uniformidad visual, generando una atmósfera acogedora y relajada.

La apuesta por colores suaves y materiales neutros responde a una tendencia cada vez más extendida en las viviendas contemporáneas, donde se busca crear espacios que favorezcan la calma y reduzcan la sensación de saturación visual.

Un salón pensado para la vida familiar

La zona de estar constituye uno de los espacios centrales de la vivienda. Frente al gran sofá se encuentra una amplia televisión instalada sobre un mueble de madera oscura que aporta contraste al conjunto.

Los elementos decorativos siguen la misma línea sobria del resto de la casa. Una lámpara de acabado dorado y varios jarrones en tonos mostaza introducen pequeñas notas de color sin romper la armonía general de la estancia.

Se trata de un espacio concebido para el descanso y la convivencia, algo especialmente importante para una familia numerosa que ha pasado gran parte de los últimos años adaptándose a los continuos compromisos profesionales del futbolista.

Un comedor abierto al jardín

La continuidad visual entre las distintas zonas comunes es otro de los rasgos característicos de la vivienda. El comedor se integra de manera natural con el salón, manteniendo la misma estética minimalista que domina el resto de la casa.

La mesa principal combina una estructura de madera oscura con una elegante superficie de mármol blanco que aporta luminosidad al conjunto. Las sillas siguen la misma línea de diseño, contribuyendo a reforzar la sensación de unidad estética.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos de esta estancia se encuentra en su conexión con el exterior. Los grandes ventanales permiten disfrutar de vistas directas al jardín, una amplia zona verde que rodea la vivienda y proporciona privacidad y tranquilidad.

El dormitorio de Cucurella y su mujer

Las zonas privadas mantienen la misma filosofía decorativa que el resto de la residencia. El dormitorio principal destaca por sus líneas sencillas, sus tonos suaves y una cuidada selección de materiales.

La cama, de grandes dimensiones, cuenta con una estructura tapizada en terciopelo gris que se convierte en el elemento central de la habitación. La ropa de cama blanca refuerza la sensación de amplitud y luminosidad, mientras que los techos abuhardillados aportan personalidad al espacio.

Frente a la cama se sitúa un amplio ventanal que permite la entrada de luz natural y contribuye a crear una atmósfera especialmente relajante. Una alfombra de pelo en tonos grises completa la decoración, aportando calidez al conjunto. En definitiva, el futbolista y su mujer no han dejado que nada sea producto de la improvisación, pero ahora tendrán que ponerse en marcha para decorar su nueva casa en Madrid.