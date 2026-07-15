Así es la casa de Mikel Merino en Londres: diseño minimalista, jardín privado y un valor de hasta 4 millones de euros

Lejos de la presión de los grandes estadios y del ritmo frenético del fútbol profesional, Mikel Merino ha encontrado en Londres un hogar donde disfrutar de una nueva etapa personal junto a su familia. El centrocampista navarro del Arsenal F. C. ha convertido su vivienda londinense en un espacio elegante, cómodo y funcional que comparte con su mujer, Lola Liberal, su hijo pequeño y su mascota Sandy.

Aunque no se ha revelado públicamente el precio exacto de la vivienda, sus características permiten realizar una estimación aproximada. La ubicación en una zona residencial de Londres, el tamaño del inmueble, la presencia de jardín privado, amplios ventanales y acabados de calidad sitúan su valor previsiblemente en una horquilla de entre 2 y 4 millones de euros, dependiendo de la zona concreta y de la evolución del mercado inmobiliario londinense.

Uno de los aspectos más llamativos de la casa es su estilo decorativo minimalista con inspiración nórdica y guiños a la arquitectura interior británica. La combinación de colores neutros, materiales naturales y espacios despejados crea una atmósfera serena donde la funcionalidad se une al diseño.

El salón es una de las estancias principales de la vivienda y uno de los rincones que más protagonismo ha tenido en las imágenes compartidas por el futbolista. La zona está presidida por un amplio sofá en tonos beige, acompañado de muebles de líneas sencillas y una decoración basada en la armonía visual.

Uno de los elementos más característicos es la moqueta gris clara del suelo, un recurso muy habitual en las viviendas británicas que aporta calidez y confort. Las paredes, decoradas en tonos entre el gris y el beige, funcionan como un fondo neutro que potencia la sensación de amplitud y luminosidad. La personalidad del espacio aparece en los detalles. En las estanterías conviven fotografías familiares, recuerdos personales y piezas relacionadas con la carrera deportiva de Mikel Merino, como balones y reconocimientos obtenidos durante su trayectoria profesional.

La cocina sigue la misma línea estética del resto de la vivienda: elegante, práctica y sin excesos decorativos. Cuenta con una distribución amplia, una isla central y muebles de tonos oscuros que aportan contraste frente a la luminosidad natural que entra por los grandes ventanales. La zona de cocina conecta con un espacio de comedor donde destaca una decoración sencilla y moderna. Una mesa familiar y unas sillas tapizadas en tonos claros refuerzan la sensación acogedora del ambiente, pensado para el día a día de la familia.

El dormitorio principal introduce un cambio respecto a las zonas comunes gracias a un papel pintado con motivos orgánicos en la pared del cabecero. Este elemento aporta textura y carácter sin romper la tranquilidad del conjunto. Las molduras blancas del techo, los textiles coordinados y los muebles de líneas clásicas completan una estancia con un aire sofisticado. El exterior es otro de los grandes atractivos de la propiedad. La casa cuenta con un jardín privado con zona de césped y espacios preparados para disfrutar del aire libre, un elemento especialmente valorado en Londres y que permite a la familia contar con un pequeño refugio natural dentro de la ciudad.