La historia de Mikel Merino y Lola Liberal: seis años de amor, una boda y una familia asentada en Londres

La selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial 2026. Y lo ha hecho gracias al gol que marcó Mikel Merino en el minuto 90 del partido. Como no podía ser de otra manera, el futbolista se posicionó como el protagonista indiscutible de la jornada y, paradójicamente, lo ha hecho el mismo día que comenzaba San Fermín, las fiestas más emblemáticas de su tierra natal, Pamplona. Un detalle que ha despertado un gran interés por conocer su faceta más personal.

Mikel Merino nació el 22 de junio de 1996 y, rápidamente, destacó en las filas de Osasuna. El centrocampista llegó al primer equipo y, años más tarde, fue fichado por otros grandes clubs como el Borussia Dortmund, el Newcastle, la Real Sociedad o el Arsenal. Sin duda, una trayectoria envidiable en la que en los últimos años ha contado con el gran apoyo de la modelo navarra Lola Liberal, su pareja y madre de su único hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Española Masculina de Fútbol (@sefutbol)

La historia de amor de Mikel Merino y Lola Liberal

Lola y Mikel comenzaron una relación sentimental en 2019 y, aunque ambos siempre han preferido mantener su historia de amor en un discreto segundo plano, lo cierto es que a través de sus redes sociales han compartido alguna que otra pincelada de la misma, así como también se han dedicado mutuamente, en más de una ocasión, dedicatorias muy cariñosas que no han pasado desapercibidas, como la siguiente: «Afortunada de seguir viendo pasar el tiempo a tu lado. Te quiero cada día más, viejito», escribía la modelo.

En 2024 decidieron sellar su amor en el altar ante la atenta mirada de sus familiares y amigos más cercanos. Eligieron la parroquia de San Nicolás, ubicada en el casco viejo de Pamplona, para darse el «sí, quiero» y, posteriormente, se trasladaron junto a todos los invitados al municipio de Olite para continuar con la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mikel Merino (@mikelmerino)

Dos años después de este gran día, concretamente en mayo de 2026, anunciaron el nacimiento de Marco, su primer y, por ahora, único hijo en común. «Nuestra familia. Bienvenido, Marco», escribían en sus respectivos perfiles de Instagram junto a un carrusel de fotografías en las que aparecía el pequeño. Cabe destacar que su debut en la paternidad coincidió con una etapa de recuperación del futbolista tras sufrir una fractura en el pie derecho a comienzos de año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LOLA LIBERAL (@lolaliberal)

Mikel y Lola viven en Londres desde que en 2024 el jugador fue fichado por el Arsenal, uno de los clubs ingleses más competentes del momento. Y es desde allí donde están viviendo los primeros meses de vida de su hijo. Por ahora se desconoce si entre sus planes futuros se encuentra el regresar a su país natal, ya que dependerá un poco de los compromisos profesionales del futbolista, pero, sea como fuera, lo que está claro es que continuará contando con el fiel apoyo de su familia y, en especial, con el de su mujer.