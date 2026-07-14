Cristiano Ronaldo estrena su casa de 60 millones en Cascais tras las lágrimas del Mundial: bolera, piscina de cristal…

Tras un final agridulce con la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo ha encontrado el mejor lugar para desconectar: su propia casa. Y no una cualquiera. El futbolista ya se ha instalado junto a Georgina Rodríguez y sus cinco hijos en la impresionante mansión que la familia llevaba años esperando estrenar en Cascais, un proyecto que comenzó en 2019 y que, después de una larga reforma, por fin está terminado.

El delantero ha elegido regresar a su país para disfrutar del verano rodeado de los suyos en una vivienda que se ha convertido en una de las propiedades privadas más llamativas de Portugal. Situada en Quinta da Marinha, una de las urbanizaciones más exclusivas del país, la residencia combina lujo, privacidad y unas dimensiones difíciles de igualar.

La propiedad se levanta sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados y dispone de unos 5.000 metros cuadrados construidos, unas cifras que la sitúan entre las viviendas particulares más grandes del territorio portugués. En ella, cada detalle ha sido diseñado pensando en el estilo de vida de Cristiano y Georgina, acostumbrados a residencias de alto nivel tras sus etapas en Madrid, Turín, Manchester y Arabia Saudí.

Así es la casa de Cristiano Ronaldo en Cascais

La casa, distribuida en dos plantas, cuenta con amplios espacios abiertos y zonas específicamente concebidas para el ocio familiar. Entre sus instalaciones destacan una gran piscina exterior conectada visualmente con otra interior mediante una espectacular cristalera, un gimnasio completamente equipado, spa, sala de masajes y un cine privado donde la familia puede disfrutar de sesiones sin salir de casa.

Uno de los rincones que más ha llamado la atención en las últimas horas es la bolera privada, que ya ha sido estrenada por todos los miembros de la familia. Ha sido Georgina Rodríguez quien ha compartido en sus redes sociales imágenes de ese momento, mostrando una faceta mucho más relajada y familiar tras los compromisos deportivos del futbolista.

Pensando en los más pequeños de la casa —Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda—, la vivienda incorpora además amplias zonas de juego protegidas y diseñadas para que puedan disfrutar con total seguridad dentro de la finca.

El exterior tampoco pasa desapercibido. Grandes jardines rodean la residencia y ofrecen la intimidad que busca una de las familias más mediáticas del mundo. Además, la propiedad dispone de acceso a una playa privada y de una red de pasadizos subterráneos que conectan distintas áreas de la finca, un elemento poco habitual incluso entre las residencias de lujo.

Otro de los espacios más impresionantes es el garaje, preparado para albergar más de veinte vehículos, suficiente para guardar la exclusiva colección de deportivos y coches de alta gama que Cristiano Ronaldo ha ido reuniendo durante años.

La tecnología también tiene un papel protagonista. Toda la vivienda funciona mediante un sistema inteligente que permite controlar la iluminación, la climatización y la seguridad desde un único centro de gestión. A ello se suman paneles solares integrados en la cubierta, una apuesta por la eficiencia energética sin renunciar al diseño.

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En cuanto a los acabados, predominan materiales de primer nivel como mármol italiano, maderas nobles y elementos decorativos con detalles en oro. La familia, además, habría encargado un mural artístico realizado en exclusiva para personalizar algunos de los espacios principales de la residencia.

Aunque Cristiano ya había dejado entrever pequeños rincones de la casa en publicaciones anteriores, una imagen compartida el pasado 31 de mayo permitió descubrir parte del patio exterior. En ella se apreciaba una arquitectura de líneas minimalistas, amplias superficies de piedra y varias láminas de agua decorativas con una pequeña cascada integrada, un adelanto de la estética contemporánea que domina toda la vivienda.

Después de varios años de espera, la mansión que Cristiano Ronaldo soñó construir en su país ya es una realidad. Un refugio pensado para disfrutar en familia, lejos de los focos y con todas las comodidades imaginables, en uno de los enclaves más exclusivos de la costa portuguesa.