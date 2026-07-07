El mensaje de Georgina Rodríguez tras el adiós de Cristiano al Mundial: «Las leyendas perduran para siempre»

La derrota de Portugal frente a España en la final del Mundial de Clubes ha dejado una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras el pitido final, consciente de que el encuentro suponía mucho más que una derrota deportiva. A sus 41 años, el delantero ponía punto final a su etapa con la selección portuguesa, cerrando una trayectoria histórica que le ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol mundial.

Las cámaras captaron al futbolista completamente abatido mientras abandonaba el terreno de juego. Una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo y que provocó una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento en las redes sociales. Aunque Portugal no logró imponerse a España, muchos aficionados dejaron a un lado los colores para rendir homenaje a una leyenda que ha marcado una época.

El adiós de Cristiano a la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo dice adiós a la selección nacional después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Portugal. A lo largo de este tiempo ha conseguido algunos de los mayores éxitos de la historia del combinado luso, entre ellos la histórica conquista de la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, el gran título mundial volvió a resistírsele, un sueño que tampoco pudo cumplir en esta última oportunidad.

Precisamente por tratarse de su despedida definitiva, el apoyo al delantero fue especialmente visible durante los días previos al encuentro. Miles de aficionados quisieron mostrarle su admiración independientemente del resultado final, conscientes de que estaban asistiendo al cierre de una carrera irrepetible con la selección portuguesa.

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Mientras las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando se viralizaban en cuestión de minutos, todas las miradas se dirigieron también hacia Georgina Rodríguez. La modelo e influencer ha acompañado al futbolista durante los últimos años en algunos de los momentos más importantes de su carrera y, en esta ocasión, muchos esperaban verla en las gradas del estadio para arroparle en una noche tan señalada.

El paradero de Georgina y su significativo mensaje