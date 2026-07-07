El mensaje de Georgina Rodríguez tras el adiós de Cristiano al Mundial: «Las leyendas perduran para siempre»
Cristiano Ronaldo dice adiós a la selección nacional después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Portugal
Su futura mujer ha querido lanzarle un mensaje de apoyo público en su perfil social
La derrota de Portugal frente a España en la final del Mundial de Clubes ha dejado una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras el pitido final, consciente de que el encuentro suponía mucho más que una derrota deportiva. A sus 41 años, el delantero ponía punto final a su etapa con la selección portuguesa, cerrando una trayectoria histórica que le ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol mundial.
Las cámaras captaron al futbolista completamente abatido mientras abandonaba el terreno de juego. Una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo y que provocó una oleada de mensajes de cariño y reconocimiento en las redes sociales. Aunque Portugal no logró imponerse a España, muchos aficionados dejaron a un lado los colores para rendir homenaje a una leyenda que ha marcado una época.
El adiós de Cristiano a la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo dice adiós a la selección nacional después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Portugal. A lo largo de este tiempo ha conseguido algunos de los mayores éxitos de la historia del combinado luso, entre ellos la histórica conquista de la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, el gran título mundial volvió a resistírsele, un sueño que tampoco pudo cumplir en esta última oportunidad.
Precisamente por tratarse de su despedida definitiva, el apoyo al delantero fue especialmente visible durante los días previos al encuentro. Miles de aficionados quisieron mostrarle su admiración independientemente del resultado final, conscientes de que estaban asistiendo al cierre de una carrera irrepetible con la selección portuguesa.
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Mientras las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando se viralizaban en cuestión de minutos, todas las miradas se dirigieron también hacia Georgina Rodríguez. La modelo e influencer ha acompañado al futbolista durante los últimos años en algunos de los momentos más importantes de su carrera y, en esta ocasión, muchos esperaban verla en las gradas del estadio para arroparle en una noche tan señalada.
El paradero de Georgina y su significativo mensaje
Sin embargo, la ausencia de Georgina en el Dallas Stadium de Arlington (Texas) llamó especialmente la atención. La pareja había viajado en varias ocasiones a Estados Unidos durante la competición y la empresaria había estado presente en algunos de los encuentros anteriores, por lo que muchos se preguntaron por qué había decidido no asistir precisamente al partido más importante. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Algunos seguidores incluso llegaron a pensar que existía algún motivo de peso que le había impedido viajar. No obstante, fue la propia Georgina quien decidió despejar todas las dudas apenas unas horas después del encuentro.
A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una fotografía que explicaba perfectamente dónde había pasado la noche. En la imagen aparecían dos de sus hijos, Mateo y la pequeña Bella Esmeralda, siguiendo el partido desde casa mientras animaban a Cristiano Ronaldo a través del televisor. Con ese sencillo gesto, Georgina quiso dejar claro que, aunque la distancia les separara físicamente, toda la familia estaba pendiente del encuentro y apoyando al futbolista en uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva.
Además, la pareja de Cristiano también quiso rendir homenaje al delantero compartiendo otra imagen que rápidamente llamó la atención de sus millones de seguidores. Se trataba de una fotografía del futbolista acompañada por una frase cargada de significado: «Las leyendas perduran para siempre». Un mensaje breve, pero muy simbólico, con el que Georgina quiso recordar que un resultado no puede borrar todo lo conseguido por Cristiano Ronaldo durante más de veinte años defendiendo a Portugal. La publicación fue interpretada por muchos como una declaración de admiración y orgullo hacia el padre de sus hijos en una noche especialmente complicada.
Aunque el final no fue el que Cristiano Ronaldo soñaba para despedirse de la selección portuguesa, el cariño recibido dentro y fuera del campo demuestra la enorme huella que deja en el fútbol internacional. Y, una vez más, Georgina Rodríguez quiso estar a su lado, aunque esta vez lo hiciera desde la distancia y acompañada por los pequeños de la casa, recordando que el apoyo de la familia sigue siendo uno de los pilares fundamentales en la vida del futbolista.