La rutina de Cristiano Ronaldo (41) para mantener sus músculos: «Por las mañanas desayuno café con huevos y aguacate»

Cristiano Ronaldo ha construido una carrera marcada por los récords, los títulos y una capacidad competitiva que le ha permitido mantenerse durante más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

A las puertas de afrontar un nuevo reto internacional y con la posibilidad de seguir ampliando una trayectoria única, el portugués continúa siendo un ejemplo de longevidad deportiva gracias a una combinación de entrenamiento, descanso y una alimentación diseñada para responder a las exigencias de su organismo.

El atacante luso ha convertido el cuidado de su cuerpo en una prioridad absoluta desde los primeros años de su carrera. Su evolución física ha ido acompañando las diferentes etapas de su trayectoria, adaptando tanto la preparación como la dieta a las necesidades que le exigía cada momento.

Ese compromiso explica que, con 41 años, Cristiano Ronaldo siga compitiendo al máximo nivel y continúe planteándose nuevos desafíos deportivos. Entre ellos figuran la posibilidad de disputar un sexto Mundial y alcanzar la simbólica cifra de los 1.000 goles oficiales, un registro reservado para muy pocos futbolistas en la historia.

Un desayuno para deportistas

Uno de los aspectos que más interés despierta entre sus seguidores es la alimentación diaria del delantero. Su chef, que le acompaña durante su etapa en Arabia Saudí, ha ido desvelando algunos de los hábitos nutricionales que forman parte de su rutina y que buscan mantener unas condiciones físicas óptimas.

La primera comida del día responde a un esquema sencillo, pero muy estudiado. Cristiano Ronaldo apuesta por un desayuno compuesto por café, huevos y aguacate, una combinación orientada a proporcionar energía sostenida y favorecer la recuperación muscular antes de comenzar la jornada de entrenamiento.

El aguacate ocupa un lugar destacado por su contenido en grasas saludables, un nutriente que contribuye a mantener una fuente constante de energía y que, además, favorece la saciedad. A ello se suma su aporte nutricional, relacionado con el cuidado del sistema cardiovascular, un aspecto especialmente importante para un deportista sometido a una elevada carga física.

Los huevos completan el desayuno como una de las principales fuentes de proteínas de alta calidad. Este alimento proporciona los aminoácidos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, además de prolongar la sensación de saciedad durante las primeras horas del día.

La última pieza del desayuno es el café. La cafeína actúa como estimulante natural y suele formar parte de la preparación previa al entrenamiento de numerosos deportistas de élite. En el caso del futbolista portugués, la bebida se consume sin azúcar y sin lácteos, siguiendo una línea nutricional basada en reducir aquellos productos que considera menos beneficiosos para su rendimiento.

Productos frescos de buena calidad

El cuidado de la alimentación no termina en el desayuno. A lo largo del día, Cristiano Ronaldo mantiene una pauta nutricional basada en alimentos frescos y con un elevado valor nutricional.

Su almuerzo suele combinar verduras, pollo y pescado. Esta mezcla aporta proteínas de calidad, vitaminas, minerales y grasas saludables sin añadir un exceso de calorías. El pollo constituye una fuente habitual de proteína magra que favorece el mantenimiento de la musculatura, mientras que el pescado proporciona proteínas y ácidos grasos beneficiosos para el organismo.

Las verduras también tienen un papel protagonista dentro de su dieta. Además de aportar vitaminas y antioxidantes, contribuyen al correcto funcionamiento del sistema digestivo gracias a su contenido en fibra, un aspecto que el entorno del futbolista considera fundamental para favorecer la recuperación y el bienestar.

La cena mantiene una filosofía muy similar. Ronaldo suele optar por pescado o carnes como el bistec, siempre acompañados por una abundante guarnición de verduras. El objetivo es proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para la recuperación sin recurrir a comidas excesivamente pesadas.

Los alimentos prohibidos

Tan importante como seleccionar determinados alimentos ha sido decidir cuáles dejar fuera de su alimentación habitual. A medida que ha ido acumulando experiencia y conociendo mejor la respuesta de su organismo, Cristiano Ronaldo ha introducido cambios destinados a optimizar su rendimiento.

Uno de los primeros grupos que redujo fueron los lácteos. Posteriormente, también limitó el consumo de productos elaborados con harina blanca, especialmente el pan y la pasta, alimentos que durante años formaron parte de la dieta de muchos deportistas.

El motivo de esta decisión responde a la búsqueda de una energía más estable durante toda la jornada. Según la estrategia nutricional que sigue actualmente, este tipo de productos puede provocar picos de glucosa en sangre y favorecer un aumento del peso corporal, factores que, en su caso, podrían traducirse en una menor sensación de ligereza sobre el terreno de juego.

Por ello, su alimentación prioriza ingredientes con un perfil nutricional capaz de ofrecer energía constante, facilitar la recuperación muscular y contribuir a mantener un porcentaje de grasa corporal muy bajo.

La disciplina diaria, el entrenamiento específico, el descanso y una alimentación cuidadosamente planificada se han convertido en pilares esenciales de una carrera que sigue desafiando el paso del tiempo y que mantiene abierto el debate sobre hasta dónde puede llegar uno de los futbolistas más extraordinarios de la historia.