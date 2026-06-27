Estos son los partidos de hoy sábado 27 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

Hoy, sábado 27 de junio y en la madrugada al domingo 28, se pone el punto y final a la fase de grupos, por lo que conoceremos a los últimos países que se clasificarán para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sabremos quiénes quedan apeados y cuáles son los ocho mejores terceros que han superado el primer match-ball y continúan soñando con la Copa del Mundo.

Qué partidos se juegan hoy, sábado 27 de junio, en el Mundial 2026

Panamá – Inglaterra

La jornada de hoy, sábado 27 de junio, en el Mundial 2026 comenzará con un partido de la jornada 3 del grupo L en el que se ven las caras Panamá e Inglaterra en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Los panameños no se juegan absolutamente nada y serán colistas, mientras que los de Thomas Tuchel buscarán el triunfo para acabar primeras en su cuadro.

Croacia – Ghana

A la misma hora de este sábado 27 de junio se jugará el otro choque del grupo L del Mundial 2026. El Estadio de Filadelfia acoge una auténtica final entre Croacia y Ghana. Los africanos, que tienen cuatro puntos, tienen una posición más cómoda, pero la selección ajedrezada de Luka Modric necesita ganar para asegurarse acabar entre los dos primeros del cuadro.

Colombia – Portugal

Ya habrá que trasnochar para ver un apasionante Colombia – Portugal que se disputa en la madrugada del sábado 27 al domingo 28 de junio en el Estadio de Miami. Este choque del grupo K es importante para decidir quién consigue acabar en lo más alto de este cuadro. Además, Cristiano Ronaldo espera seguir con el estado de forma que demostró ante Uzbekistán ante la amenaza de Luis Díaz.

República del Congo – Uzbekistán

El Estadio de Atlanta será la sede del partido de la tercera jornada del grupo K República del Congo – Uzbekistán. Ambos equipos tienen una última oportunidad de lograr el milagro de clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque son conscientes de que no será una tarea muy sencilla.

Argelia – Austria

El Argelia – Austria de la jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 está programado para que se dispute en el Estadio de Kansas City. Ambos combinados tienen en su haber tres puntos, por lo que la selección que salga victoriosa acompañará a Argentina a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, aunque un empate podría llevarlas a ambas.

Jordania – Argentina

La campeona del mundo cierra la fase de grupos en el Estadio de Dallas midiéndose a Jordania, que ya llega a esta fecha eliminada, por lo que se despedirá hoy del Mundial 2026. Argentina lleva pleno y todos esperan seguir viendo a Leo Messi haciendo historia, ya que es el máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario tras el doblete que consiguió hace unos días.

Panamá – Inglaterra. Sábado 27 de junio a las 23:00 horas. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Croacia – Ghana. Sábado 27 de junio a las 23:00 horas.. Estadio de Filadelfia.

Colombia – Portugal. Madrugada del sábado 27 al domingo 28 de junio a las 1:30 horas. Estadio de Miami.

República del Congo – Uzbekistán. Madrugada del sábado 27 al domingo 28 de junio a las 1:30 horas. Estadio de Atlanta.

Argelia – Austria. Madrugada del sábado 27 al domingo 28 de junio a las 4:00 horas. Estadio de Kansas City.

Jordania – Argentina. Madrugada del sábado 27 al domingo 28 de junio a las 4:00 horas. Estadio de Dallas.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Para empezar hay que destacar que Dazn es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en España todos los partidos que se disputa en la Copa del Mundo en directo por televisión, pero no será el único canal. Y es que RTVE también aparece en escena, pero el ente público de nuestro país sólo tiene la posibilidad de emitir un choque al día.

Si miramos a los partidos que se jugarán hoy, sábado 27 de junio, en este emocionante Mundial 2026 tenemos que destacar que el choque que se podrá ver gratis por televisión por La1 en directo y en abierto será el Colombia – Portugal, donde se vuelven a reencontrar James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, aunque también lo emite Dazn. Los otros cinco choques, como el de Inglaterra o el de Argentina, sólo se podrá ver por Dazn.

Estos dos medios de comunicación que hemos mencionado tienen disponibles sus respectivas páginas webs para que los usuarios accedan a ellas y puedan ver los partidos en streaming y en vivo online. En la web de OKDIARIO te vamos a contar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto el Panamá – Inglaterra del Mundial 2026, pero también compartiremos con todos nuestros lectores las crónicas de los diferentes duelos que se disputen.