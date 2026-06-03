Selección de Panamá para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Panamá afronta este verano su segunda participación en un Mundial. La selección centroamericana se estrenó en el torneo en Rusia 2018, donde no consiguió sumar ningún punto. El combinado panameño llega sin presión a su segunda cita mundialista y con la tranquilidad de cumplir el objetivo con la clasificación para el torneo. Panamá firmó un meritorio pleno de victorias en la tercera y última fase de las clasificatorias de la CONCACAF para garantizar su segunda presencia en un Mundial, en el que buscarán mejorar la imagen de su estreno en Rusia.

Grupo de la selección de Panamá en el Mundial 2026

Como parte de los equipos que conformaron el Bombo 4 del sorteo del Mundial, Panamá contará con tres duros rivales en el Grupo L de la fase de grupos. Inglaterra, Croacia y Ghana son los países con los que comparte la primera fase una selección panameña que cuenta con la etiqueta de cenicienta del grupo. Los panameños ya saben lo que es medirse a Inglaterra, contra la que cayeron en Rusia 2018 por un contundente 6-1. Sin embargo, la alegría del equipo y la afición panameña con el que fue su primer gol mundialista quedó para el recuerdo. La Marea Roja tratará de sumar más motivos de celebración en los tres partidos de la fase de grupos.

Cuándo juega Panamá en el Mundial de 2026

La selección panameña dará el pistoletazo de salida a su segunda aventura en un Mundial con un duelo ante Ghana en la madrugada española del 18 de junio. Los primeros dos encuentros de Panamá en la fase de grupos se jugarán en el BMO Field de Toronto, en territorio canadiense. La selección centroamericana disputará la tercera jornada de esta fase en el escenario de la final mundialista, donde se medirá a Inglaterra el sábado 27 de junio. Un viejo conocido contra el que espera mejorar el 6-1 que encajó en Rusia en 2018.

Panamá vs. Ghana: jueves 18 de junio (01:00 horas de la España peninsular) -BMO Field, Toronto.

jueves 18 de junio (01:00 horas de la España peninsular) -BMO Field, Toronto. Panamá vs. Croacia : miércoles 24 de junio (01:00 horas de la España peninsular) – BMO Field, Toronto.

: miércoles 24 de junio (01:00 horas de la España peninsular) – BMO Field, Toronto. Panamá vs. Inglaterra: sábado 27 de junio (23:00 horas de la España peninsular) – MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Convocados de Panamá para el Mundial 2026

Porteros : Mejia Luis (Club Nacional), Samudio Cesar (CD Marathón) y Mosquera Orlando (Al Fayha FC)

: Mejia Luis (Club Nacional), Samudio Cesar (CD Marathón) y Mosquera Orlando (Al Fayha FC) Defensas: Blackman Cesar (ŠK Slovan Bratislava), Cordoba Jose (Norwich City FC), Escobar Fidel (Deportivo Saprissa), Farina Edgardo (FC Pari Nizhny Novgorod), Ramos Jiovany (Puerto Cabello CF), Harvey Carlos (Minnesota United FC), Davis Eric (CD Plaza Amador), Andrade Andres (LASK Linz), Murillo Amir (Beşiktaş JK), Miller Roderick (Turan Tovuz) y Gutierrez Jorge (Deportivo La Guaira).

Blackman Cesar (ŠK Slovan Bratislava), Cordoba Jose (Norwich City FC), Escobar Fidel (Deportivo Saprissa), Farina Edgardo (FC Pari Nizhny Novgorod), Ramos Jiovany (Puerto Cabello CF), Harvey Carlos (Minnesota United FC), Davis Eric (CD Plaza Amador), Andrade Andres (LASK Linz), Murillo Amir (Beşiktaş JK), Miller Roderick (Turan Tovuz) y Gutierrez Jorge (Deportivo La Guaira). Centrocampistas : Martinez Cristian (Hapoel Kiryat Shmona FC), Rodriguez Jose Luis (FC Juárez), Carrasquilla Adalberto (Pumas UNAM), Diaz Ismael (Club León), Barcenas Edgar Yoel (Mazatlán FC), Quintero Alberto (CD Plaza Amador), Godoy Anibal (San Diego FC) y Yanis Cesar (CD Cobresal).

: Martinez Cristian (Hapoel Kiryat Shmona FC), Rodriguez Jose Luis (FC Juárez), Carrasquilla Adalberto (Pumas UNAM), Diaz Ismael (Club León), Barcenas Edgar Yoel (Mazatlán FC), Quintero Alberto (CD Plaza Amador), Godoy Anibal (San Diego FC) y Yanis Cesar (CD Cobresal). Delanteros: Rodriguez Tomas (Deportivo Saprissa), Fajardo Jose (CD Universidad Católica), Waterman Cecilio (CD Universidad De Concepción) y Londono Azarias (CD Universidad Católica).

Quién es el portero de Panamá

El portero titular de la selección panameña durante su camino hacia el Mundial 2026 ha sido Orlando Mosquera, y se espera que continúe en ese rol salvo problemas físicos antes del inicio del torneo. El guardameta de 31 años milita en el Al-Fayha, equipo de la Saudi Pro League, en el que también es un habitual en las alineaciones. Como alternativas en portería, Panamá cuenta con César Samudio (Marathón, Honduras) y Luis Mejía (Nacional, Uruguay).

Las estrellas de la selección de Panamá en el Mundial 2026

La selección de Panamá cuenta con varios futbolistas que juegan en ligas competitivas, aunque el Mundial también supone una oportunidad de darse a conocer para muchos de ellos. Entre los más destacados está el defensa central José Córdoba, titular en el Norwich City de la Championship (segunda división inglesa). También brilla en la parcela defensiva Amir Murillo, lateral diestro del Besiktas. En la zona medular destaca Adalberto Carrasquilla, cerebro del equipo y jugador destacado en el Pumas mexicano. El centrocampista fue elegido MVP de la Copa Oro 2023, torneo en el que Panamá quedó en segundo puesto.

Así es el seleccionador de Panamá en el Mundial 2026

2020, el hispano-estadounidense 18 años con su fichaje por el filial del FC Barcelona. Christiansen llegó a debutar con la selección española por su brillante rendimiento en Segunda División. Aunque no llegó a debutar con el primer equipo culé, pasó por Sporting de Gijón, Osasuna, Racing de Santander, Oviedo y Villarreal. En su carrera como técnico, ha ocupado los banquillos de equipos como el APOEL de Nicosia, el Leeds United y el Union SG belga. En 2020 asumió el cargo de seleccionador de Panamá, equipo al que ha convertido en uno de los más competitivos de toda la CONCACAF. El líder desde el banquillo de la selección de Panamá es, desde, el hispano-estadounidense Thomas Christiansen . El ahora seleccionador panameño tuvo una larga carrera en el fútbol español, al que llegó a loscon su fichaje por el filial del. Christiansen llegó a debutar con la selección española por su brillante rendimiento en. Aunque no llegó a debutar con el primer equipo culé, pasó por. En su carrera como técnico, ha ocupado los banquillos de equipos como el APOEL de Nicosia, ely el Union SG belga. Enasumió el cargo de seleccionador de Panamá, equipo al que ha convertido en uno de los másde toda la CONCACAF.

La camiseta de Panamá en el Mundial 2026

Reebok es la marca encargada de vestir a Panamá en su segunda experiencia mundialista. En su camiseta loca, el equipo panameño lucirá su característico color rojo -habitual en todas sus equipaciones en los últimos años- y un cuello azul estilo retro. La segunda camiseta presenta un pulcro color blanco, acompañado por el escudo de la Federación Panameña de Fútbol y el logo de Reebok en color dorado en la parte central de la vestimenta. La tercera camiseta completa los tres colores de la bandera panameña, ya que introduce el azul.