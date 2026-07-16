Más energía, mejor bronceado y una piel preparada para el sol: los batidos que recomiendan las nutricionistas

Será que con el buen tiempo las ganas de tomarse un batido incrementan, pero ahora que hace bueno apetece aprovechar esta fórmula bebible para cuidarnos. Y no es broma: tomar batidos puede convertirse en una forma sabrosa y sana de cuidar el organismo en verano. La clave para poder hacer de los batidos matutinos una fuente de energía y beneficios es saber cómo jugar con los ingredientes que añadimos, algo que ya nos hemos encargado de preguntar a diferentes expertas para ver cómo podemos aprovechar los beneficios de esta sabrosa fuente de energía.

El calor extremo y los cambios de rutina veraniegos alteran por completo nuestra fisiología: tenemos menos hambre, hacemos digestiones más lentas y nos sentimos más deshidratados, subraya Marta Hernández, farmacéutica, nutricionista y directora de innovación de Superlativa. «Los batidos son una muy buena opción para nutrirnos bien porque son ricos en agua, minerales y sales (por las verduras y las frutas)». Si los hacemos bien, actúan como suero celular, subraya la experta. Y, al ser líquidos, se toman más fácilmente y se digieren mejor porque están premasticados.

Además, son una especie de comida trampa, en la que puedes incluir muchos alimentos de una sola toma. Así lo explica Salena Sainz, nutricionista de Naturae Nutrición, que añade que «permiten combinar en una sola toma alimentos que muchas personas no consumirían juntos. Son una forma práctica de aumentar la ingesta de frutas, verduras, fibra y antioxidantes, además de facilitar la hidratación». Además, si incluyen proteínas y grasas saludables, «también producen mayor saciedad y reducen la velocidad de absorción de los azúcares naturales de la fruta», explica la nutricionista.

De igual manera, Hernández recomienda tomar los batidos por la mañana, a la hora del desayuno, momento en el que «hidratamos desde la mañana para aportar electrolitos y evitar el cansancio extremo; aportamos las calorías necesarias para evitar el hambre durante el día y todos los antioxidantes que nos protegerán de los estragos del exceso de las radiaciones solares».

Batido energía y rendimiento

La primera recomendación de Marta Hernández es un batido que aporta energía sostenida y optimiza la función muscular gracias al magnesio y al potasio. Además, es rico en otros electrolitos por el agua de coco y elevado contenido en agua. Debes añadir un plátano mediano en su punto, con el que aportarás una fuente de potasio y carbohidratos de fácil asimilación, y una rodaja de melón.

Para la base proteica, añade queso fresco batido 0%, ya que ofrece «alta densidad de aminoácidos para la masa muscular». Otra opción, si quieres añadir más proteína o necesitas sustituir la lactosa, es acudir a suplementos, como el skyr natural de Superlativa, en cuyo caso habría que añadir 200 g de fórmula. La proporción de grasa, omega-3 y fibra proviene de una cucharada sopera generosa (aprox. 20 g) de mantequilla de cacahuete y una cucharada sopera (20 g) de semillas de cáñamo peladas.

Batido de energía natural

Según Salena, la fórmula de incorporar un chute de energía a través de un batido comienza por una base de proteína y probióticos con kéfir natural. Añade a esto plátano, fuente de hidratos de carbono de fácil digestión, potasio y vitamina B6 para la producción de energía; avena integral, libera energía de forma sostenida gracias a su fibra y carbohidratos complejos; y cacao puro (1 cucharadita), rico en polifenoles antioxidantes y magnesio.

Para terminar, incorpora las propiedades de la canela. que «ayuda a mejorar el sabor y puede favorecer el control glucémico» y de las nueces; «aportan grasas saludables omega-3 vegetales y minerales». Esta mezcla de ingredientes aporta «una combinación equilibrada de carbohidratos, proteínas y grasas saludables que mantiene la energía durante varias horas y evita picos de glucosa».

Batido para el sol

A través de la alimentación puedes ayudarte a protegerte del sol. Marta Hernández propone un batido rico en betacarotenos, licopeno y vitaminas antioxidantes «que actúan como un escudo interno frente al daño celular provocado por la radiación ultravioleta (UV)». Para la parte antioxidante, añade una zanahoria mediana licuada o rallada, media taza de mango maduro y una rodaja de sandía (licopeno antioxidante).

La proteína en este caso te la proporcionarán 250 g de kéfir de leche: «Los probióticos apoyan el eje intestino-piel, reduciendo la inflamación sistémica y mejorando la absorción de nutrientes», apunta la experta. Y para la parte de grasa, omega-3 y fibra, suma una cucharada sopera (15 g) de semillas de lino dorado trituradas o 4-5 nueces peladas. Todo ello rebajado con un poco de agua fría y con hielo, para que sea mucho más fresco.

Batido para preparar la piel

La segunda opción de Salena Sainz es un batido rico en carotenoides, que «pueden acumularse en la piel y contribuir a mejorar su capacidad antioxidante frente a la radiación solar», y vitamina C, para ayudar a «mantener la estructura del colágeno». Incorpora zanahoria, «muy rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A»; mango, «aporta betacarotenos y vitamina C»; albaricoques, «fuente adicional de carotenoides» y naranja, «vitamina C para favorecer la formación de colágeno». Como extra, suma a la mezcla un poco de jengibre fresco por su acción antioxidante y antiinflamatoria y semillas de chía, que aportan omega-3 y fibra.

Batido antienvejecimiento

Lo que vamos a tratar de cuidar en este batido es la elasticidad y la barrera de la piel, por eso está «enfocado en la síntesis de colágeno, la hidratación dérmica profunda y el aporte de polifenoles antocianinas frente al estrés oxidativo», explica Marta Hernández. Como ingredientes antioxidantes, comenzamos con una taza de frutos rojos combinados (arándanos, fresas y frambuesas), que pueden ser congelados, y una rodaja de melocotón, «rico en vitamina C, cofactor indispensable para que el cuerpo fabrique colágeno».

Añade 250 g de yogur de soja alto en proteína, «rico en isoflavonas, que ayudan a retener la hidratación en la matriz dérmica de las mujeres adultas». Y, para la parte grasa, fibra y omega tres, incorpora cucharada sopera (15 g) de semillas de chía hidratadas previamente; «su fibra mucilaginosa y sus ácidos grasos ayudan a nutrir la piel desde el interior». Sustituye en esta ocasión el agua por una infusión de té verde fría, que «aporta galato de epigalocatequina, un potente antioxidante antiedad».

Batido para una piel saludable

Para alimentar la piel desde el interior, la nutricionista Salena Sainz recomienda una mezcla que supone todo un cóctel de vitamina C, vitamina E, proteínas y grasas saludables, «nutrientes fundamentales para la síntesis de colágeno y la protección frente al estrés oxidativo», explica. La mezcla incorporará frutos rojos, como arándanos, fresas o frambuesas, que son «muy ricos en antocianinas antioxidantes»; kiwi, «gran fuente de vitamina C»; kéfir o yogur natural para la fuente proteica y, como parte grasa, aguacate, que además es rico en «vitamina E y grasas monoinsaturadas que ayudan a mantener la función barrera de la piel». Como punto final, suma al batido semillas de lino molidas, aporte de omega-3 vegetal, y, si quieres, cacao puro por los polifenoles.