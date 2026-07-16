El representante de Sam Neill confirma la causa de su muerte «súbita e inesperada»

Philip Grenz, el representante de Sam Neill, que falleció esta semana a los 78 años, ha revelado la causa de la muerte del reconocido actor, que trabajó en películas como Jurassic Park, El piano o El hombre que susurraba a los caballos. El actor fue diagnosticado en 2022 de «cáncer de sangre», pero su familia indicó que, en el momento de su muerte, estaba «libre de cáncer», por lo que Grenz ha querido aclarar a través de un comunicado cuál fue realmente la causa de la muerte de Sam Neill.

A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, Grenz ha explicado que Sam Neill murió de manera «súbita e inesperada» a consecuencia de una neumonía. El representante del neozelandés ha apuntado así que había superado el cáncer, enfermedad que no tuvo nada que ver con el fallecimiento del actor.

«Sam era un hombre muy reservado y no le gustaban los aspavientos, por lo que su familia le honrará en un funeral privado en su granja de Nueva Zelanda», ha añadido el representante. Asimismo, señala que en los próximos meses se estrenarán en cines varios largometrajes en los que participó Neill: «Durante el último año rodó cuatro películas consecutivas». A esos estrenos se sumará el de Godzilla x Kong: Supernova en 2027, la nueva entrega del universo cinematográfico compartido por Godzilla y King Kong, en la que también aparece el fallecido actor, junto a Kaitlyn Dever y Jack O’Connell.

Sam Neill deja una prolífica carrera de más de cinco décadas en las que encarnó más de 150 personajes diferentes, con los que experimentó con maestría todo tipo de registros y demostró una versatilidad indiscutible.

Tras trabajar en varias películas, entre ellas Un grito en la oscuridad o La caza del octubre rojo, Sam Neill interpretó los dos papeles por los que más se le recuerda en la gran pantalla: el de Alan Grant en Parque Jurásico y el de Alisdair Stewart en El Piano, ambos en 1993. Retomó el personaje del paleontólogo en Jurassic Park III (2001) y en Jurassic World: Dominion (2022).

Posteriormente, actuó a las órdenes de John Carpenter en En la boca del miedo (1994) y a las de Paul W.S. Anderson en Horizonte final (1997), y fue parte del elenco principal de El hombre que susurraba a los caballos con Robert Redford (1998) y de El hombre bicentenario (1999), con Robin Williams.

Su carrera no se limitó al cine. En televisión también trabajó en importantes producciones, como las series Los Tudor (2007) o Peaky Blinders (2013), aunque su personaje más emblemático para la pequeña pantalla fue el protagonista de Merlín (1988).