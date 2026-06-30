Vox pide la revisión de una instrucción de Justicia sobre las nacionalizaciones de la Ley de Nietos

Vox ha solicitado que se revise la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la nacionalidad de descendientes de españoles emigrados. En concreto, el partido liderado por Santiago Abascal pedirá la revisión de oficio y la suspensión cautelar de una norma de la cartera que dirige actualmente Félix Bolaños, relacionada con la aplicación de la denominada Ley de Nietos y el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes que emigraron, incluyendo casos vinculados a la emigración en el siglo XIX.

Ésta no es la primera vez que Vox recurre la oficialmente llamada Ley de Memoria Democrática, de 2022. Anteriormente, la formación conservadora presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que la Ley de Nietos abría la puerta a la nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.

En esta ocasión, Vox centra su petición en la instrucción publicada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, relativa al ejercicio y alcance de este derecho.

Este lunes, José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ya adelantó en rueda de prensa desde Bambú la intención del partido de pedir la «revisión de oficio» y la suspensión cautelar de la instrucción del Ministerio de Justicia, debido a que esta permitiría otorgar la nacionalidad a descendientes de españoles que emigraron en el siglo XIX.

El portavoz de Vox defendió que una instrucción administrativa «no puede modificar una ley aprobada por las Cortes» y que la misma está llamada a «ampliar la concesión de la nacionalidad española hasta los descendientes de la emigración española del siglo XIX».

Denuncias a la Ley de Nietos

Varias asociaciones han denunciado en los últimos días las nacionalizaciones otorgadas por la Ley de Nietos. Iustitia Europa señala las «altas masivas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)» a través de la inicialmente denominada Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2022 con el apoyo de EH Bildu.

Tal y como desveló OKDIARIO, una instrucción del Ministerio de Justicia desvirtuó el sentido de la ley, permitiendo nacionalizar a nietos o bisnietos de emigrantes que salieron de España incluso antes de la Guerra Civil, sin la condición de exiliados. Así, Iustitia Europa insta a actuar «de manera inmediata» y pide investigar a consultados y a la Oficina del Censo Electoral.

Por su parte, la asociación HazteOir presenta más de 50.000 firmas ante la Unión Europea para alertar de la Ley de Nietos, que califican como «un golpe de Estado». La organización afirma en un comunicado que ha puesto en marcha una batería de medidas para frenar la aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional. En esta línea, se han trasladado a Bruselas para trasladar personalmente su oposición a la norma.