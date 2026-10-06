Colas kilométricas en Action por la freidora de aire XXL de 8 litros y 2000 vatios por menos de 40 euros

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos que más espacio han ganado en las cocinas durante los últimos años. El problema aparece cuando buscamos un modelo con capacidad suficiente para preparar varias raciones, ya que normalmente el tamaño también termina notándose en el precio. Sin embargo, Action acaba de poner a la venta una alternativa bastante económica con una freidora de aire XXL de 8 litros y 2.000 vatios de potencia que cuesta 39,98 euros.

Por ese precio, el modelo incorpora ocho programas preconfigurados, temperatura ajustable y una cesta con capacidad para preparar porciones de hasta aproximadamente dos kilos. Unas características que la convierten en una opción pensada especialmente para familias o para quienes utilizan este electrodoméstico con frecuencia y no quieren cocinar los alimentos en varias tandas. Además, su diseño negro incorpora un panel frontal desde el que controlar las principales funciones.

Colas kilométricas en Action por la freidora de aire XXL de 8 litros

La capacidad es probablemente lo primero que llama la atención de esta freidora. Sus 8 litros la sitúan entre los modelos de gran tamaño, algo especialmente práctico cuando en casa viven varias personas. Según indica el supermercado en la ficha del producto, permite preparar porciones de hasta aproximadamente dos kilos, lo que supone una diferencia más que considerable respecto a las freidoras pequeñas cuando llega el momento de cocinar para varias personas. Una cesta más grande permite distribuir mayor cantidad de alimentos y reduce la necesidad de repetir el proceso para completar todas las raciones.

También puede resultar práctica para quienes suelen cocinar varias raciones y dejarlas preparadas. Eso sí, una mayor capacidad implica también un electrodoméstico que sea más voluminoso, por lo que antes de comprarlo conviene comprobar el espacio que se tenga disponible en la cocina.

2.000 vatios de potencia y ocho programas

El tamaño de la cesta no es el único dato destacado. La freidora XXL de Action alcanza los 2.000 vatios de potencia y dispone de ocho programas preconfigurados. De esta manera, podemos seleccionar uno de los ajustes disponibles en función de lo que queramos preparar sin configurar todos los parámetros desde cero. También cuenta con temperatura ajustable para adaptar la preparación a diferentes recetas. El manejo se realiza desde el panel situado en la parte frontal superior, donde aparecen los controles y los distintos programas.

La freidora incluye su correspondiente cesta, funciona conectada a la red eléctrica y dispone de interruptor de encendido y apagado. Los programas automáticos facilitan el uso diario, aunque los tiempos pueden variar dependiendo de la cantidad de comida, el tamaño de las piezas o de si utilizamos alimentos frescos o congelados.

Una alternativa para preparar cantidades grandes

Uno de los motivos por los que las freidoras de aire han terminado entrando en tantas cocinas es su versatilidad. Pese a su nombre, no sirven únicamente para preparar patatas fritas y admiten alimentos muy diferentes mediante la circulación de aire caliente. En un modelo de 8 litros, el espacio disponible permite preparar raciones abundantes de patatas, verduras, carne y otros alimentos. Su capacidad puede resultar especialmente útil cuando necesitamos cocinar para varias personas de una sola vez.

Para conseguir un resultado uniforme, eso sí, no conviene llenar la cesta sin dejar espacio. Aunque el fabricante indique que admite porciones de hasta aproximadamente dos kilos, la circulación del aire alrededor de los alimentos sigue siendo importante para conseguir una cocción homogénea.

Su precio es uno de sus grandes reclamos

El precio es probablemente el dato que más destaca de la propuesta de Action. Esta freidora XXL cuesta 39,98 euros, una cifra ajustada teniendo en cuenta sus 8 litros de capacidad y sus 2.000 vatios de potencia. A ello se suman los ocho programas preconfigurados y la posibilidad de regular la temperatura. No incorpora dos cestas independientes, sino una única cesta grande. Es un detalle importante ya que su principal ventaja no está en cocinar dos preparaciones por separado, sino en disponer de bastante espacio dentro de un único recipiente.

Su acabado completamente negro y el panel frontal le dan además un aspecto sencillo que permite integrarla con facilidad entre otros electrodomésticos de la cocina siguiendo de hecho, la estética actual de contar con aparatos de líneas sencillas.

Una freidora pensada para quienes necesitan más espacio

La compra tendrá más sentido para quienes realmente puedan aprovechar sus 8 litros. Para una persona que prepare cantidades pequeñas, un modelo más compacto puede resultar suficiente y ocupará menos sitio. Para una familia o alguien que cocine varias raciones a la vez, en cambio, el tamaño puede convertirse en una ventaja que se quiera aprovechar. De este modo, y por sólo 39,98 euros, Action reúne en este modelo una cesta XXL, 2.000 vatios de potencia, ocho programas preconfigurados y temperatura ajustable. Una combinación especialmente interesante para quienes estaban buscando una freidora de aire de gran capacidad sin tener que gastar demasiado.