Rebajan 24.000 euros el precio de la casa prefabricada de madera con porche y tres habitaciones que está causando furor en España

Las casas prefabricadas triunfan en España y, actualmente, una de las mejores opciones es esta casa prefabricada de madera de 70 m² con tres habitaciones, cuya demanda se ha disparado por la amplitud y el precio que ofrece.

La normativa distingue principalmente dos tipos de viviendas prefabricadas. Por un lado, la vivienda prefabricada fija (anclada al suelo) Se considera una obra nueva, por lo que requiere licencia de obra mayor, proyecto técnico visado y el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE). Y, por otro lado, la vivienda móvil; no se considera edificación y, por ende, no está sujeta al CTE. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si una vivienda móvil permanece de forma permanente en un terreno o se conecta de manera fija a suministros, el Ayuntamiento puede llegar a considerarla igualmente como una edificación.

La casa de madera prefabricada más barata

«La Casa de Madera Prefabricada Sagunto es una vivienda completa de 70 m² con 3 dormitorios, salón con cocina abierta de 25,35 m², baño y un porche cubierto de 9,45 m². Su diseño funcional y su estructura de doble tabique de 44-50-44 mm en abeto nórdico permiten incorporar aislamiento térmico entre paredes, ofreciendo un confort interior excepcional durante todo el año.

Con unas medidas exteriores de 1060×752 cm y una altura máxima de 311 cm, esta casa incluye 9 ventanas con doble acristalamiento 3-6-3 mm, puerta de entrada de 95×205 cm con cerradura, 4 puertas interiores y rastreles bajo paredes. La madera está tratada por inmersión contra xilófagos, garantizando durabilidad y protección. Incluye puertas y ventanas de madera, con posibilidad de sustituirlas por versiones en PVC.

Esta casa de madera prefabricada es ideal como segunda residencia familiar, alojamiento vacacional o vivienda principal sostenible. La opción de añadir un segundo baño lateral aumenta su versatilidad. Se entrega con kit completo de tornillería e instrucciones detalladas, facilitando un montaje eficiente y de calidad profesional», detalla Hoby Casa.

Las casas prefabricadas de madera Sagunto están diseñadas para ofrecer un interior bien distribuido, con estancias amplias y luminosas. Dispone de 3 dormitorios (dos de 8,75 m² y uno de 9,2 m²), un baño de 5,2 m² y un salón con cocina abierta de 25,35 m². Incluye además un porche cubierto de 9,45 m², que aporta un espacio exterior adicional y mejora la funcionalidad de la vivienda. Este modelo permite la opción de instalar un segundo baño lateral, gracias a la distribución abierta del salón, lo que lo hace más versátil.

La superficie útil total es de 60 m², más un porche de 9,45 m². La altura máxima alcanza los 311 cm y la mínima es de 236 cm. El espesor de las paredes es de 44-50-44 mm, con sistema de doble tabique. Incluye el siguiente equipamiento:

Puerta de entrada de 95×205 cm con ventana fija y cerradura.

4 puertas interiores de 83×209 cm.

9 ventanas de distintas medidas: 4 de 87×125 cm, 4 de 71×144 cm y 1 de 51×51 cm.

Doble acristalamiento en puertas y ventanas de 3-6-3 mm.

Rastreles bajo paredes incluidos.

Kit de tornillería completo.

Incluye puertas y ventanas de madera.

El precio final de la casa prefabricada de madera es de 24.095,00 €, tras aplicar un descuento de 4.225,00 € sobre el precio original de 28.320,00 €. Además, se pueden añadir varios extras:

Pintura: Píntelo usted mismo (7 botes de lasur de 4 L) 420 €.

Cubierta: Tegola (32 paquetes) 978,94 €. Onduvilla TILE 2.423,27 €. Tegola + aislante térmico 2.631,63 €. Onduvilla TILE + aislante 3.059,35 €. Teja Sandwich Roja 3.978,12 €.

Suelo: se incluye listones de arranque bajo paredes para aislar paredes de solera. Suelo de tablero hidrófugo de 19 mm con rastreles de 7×4 1.414,72 €. Suelo de madera interior 1.804,05 €. Suelo interior de tablero y en porche de madera tratada 1.960,66 €. Suelo de madera interior 19 mm + madera tratada en porche 2.207,06 €.

Otros: Sistema de sujeción con cinchas para zonas de mucho viento (K245032) 163 €. Cabina de ducha 80x80x195 cm 485 €. Kit de canalón PVC 2 aguas 799,43 €. Segundo kit de baño 140×200 cm (40.7325 / P014634) 916 €.

Puertas y ventanas: Kit puertas y ventanas PVC blanco 2.471 €.

¿Dónde se puede instalar?

Desde el punto de vista legal, en España, el terreno debe ser edificable para poder albergar una vivienda prefabricada como bien inmueble. Esto implica cumplir requisitos como el acceso a servicios básicos y el respeto a la normativa de edificación vigente. Además de los aspectos legales, el terreno debe reunir una serie de condiciones técnicas; es necesario realizar estudios geotécnicos y topográficos para analizar la composición del suelo, el nivel freático y otros factores que pueden afectar a la viabilidad de la construcción.

La pendiente del terreno también puede influir en el proceso de instalación, ya que podría requerir trabajos adicionales de nivelación, lo que incrementaría los costes. En cambio, los terrenos llanos suelen facilitar la ejecución, aunque su precio inicial puede ser más elevado. Por último, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio proporciona información esencial sobre la clasificación del suelo, algo clave para conocer las posibilidades reales de construcción. Asimismo, la ficha urbanística detalla aspectos como la edificabilidad, el número máximo de viviendas permitidas y las distancias obligatorias entre edificaciones.