Adiós a las largas obras: la tecnología que permiteconstruir una casa en cinco días

La construcción de viviendas se sitúa en un progreso constante y eso se refleja en el cambio de sistema basado en bloques modulares fabricados con plástico reciclado. Este método lo describen como un éxito, ya que gracias al mismo una vivienda pequeña puede levantarse en apenas cinco días, frente a las semanas o meses que requiere la construcción de una obra convencional.

Alternativa rápida y sostenible

El interés de este proceso de construcción se basa en la rapidez de su ejecución. Al llegar prefabricados, los bloques requieren menos trabajo en obra y permiten reducir considerablemente los tiempos de construcción. Además, al utilizar plástico reciclado se produce un componente sostenible al proyecto, ya que favorece la economía circular y disminuye la demanda de materiales convencionales. Los expertos en esta nueva tecnología señalan que puede contribuir a abaratar costes y facilitar el acceso a la vivienda en algunas zonas.

Menos residuos y más eficiencia

La construcción modular basada en materiales reciclados genera menos desperdicios que los métodos tradicionales y simplifica gran parte de las tareas habituales de una obra. Es decir, significa que existe una mayor eficiencia tanto en el uso de recursos como en la ejecución de los proyectos. Además, la posibilidad de adaptar el sistema a diferentes diseños y necesidades habitacionales amplía sus aplicaciones tanto en viviendas como en proyectos de interés social.

La visión de su implantación

A pesar de las ventajas que tiene esta iniciativa, el reto al que se enfrenta es a una expansión de la tecnología que depende de su capacidad para cumplir las normativas vigentes y obtener las certificaciones necesarias que garanticen la seguridad, durabilidad y eficiencia de las construcciones.

Los expertos opinan

Los expertos consideran que, si superan estos desafíos regulatorios, este modelo podría convertirse en una alternativa cada vez más utilizada en un sector que busca soluciones más rápidas, económicas y respetuosas con el medio ambiente.