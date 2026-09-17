Los comerciantes de Melilla lanzan un serio aviso: «Si seguimos con esta situación sin control con Marruecos vamos a acabar cerrando los negocios»

Los vecinos de Ceuta siguen viviendo una situación difícil después de la invasión de los días 30 y 31 de julio que, casi dos meses después, ha dejado a miles de inmigrantes varados en la ciudad autónoma. Mientras el Gobierno sigue mirando para otro lado, los planes de la Moncloa pasan por instalar a estos invasores en campamentos que se están preparando en zonas céntricas de la ciudad. Desde Melilla, la otra ciudad autónoma española que colinda con Marruecos, también han mandado un aviso por el daño económico que están produciendo las decisiones de Marruecos.

Ceuta vive días difíciles después de la invasión de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos que asaltaron la frontera los días 30 y 31 de julio. Más de 40 días después, miles de invasores siguen instalándose en las playas y montañas de la ciudad mientras el Gobierno ultima la puesta a punto de varios campamentos en los que se acogerá a varios miles de inmigrantes y que ha provocado la indignación de los vecinos de la ciudad, principalmente los que residen en el barrio del Puerto de Ceuta, a donde irán a parar estos inmigrantes.

La situación vivida en Ceuta también ha puesto en alerta a Melilla, la otra ciudad autónoma española que hace frontera con Marruecos. Enrique Alcoba, presidente de los empresarios de la ciudad, también ha avisado sobre el desplome económico de los negocios de la ciudad después de las últimas políticas que ha llevado a cabo Marruecos ante el silencio del Gobierno de España, que sigue claudicado al país del norte de África.

Los empresarios de Melilla avisan tras la invasión de Ceuta

«Desde esta situación que nos ha creado Marruecos, tenemos un 40 por ciento menos de ventas porque, lógicamente, el consumo es interno», ha avisado Enrique Alcoba en una entrevista reciente concedida a ‘La Linterna’ de COPE, en la que ha avisado del desplome de la actividad y también ha reclamado una Zona Económica Especial ante la crisis fronteriza. Esta forma de operar de Marruecos con las fronteras ha provocado un gran impacto económico y social en la zona.

Alcoba señala el bloqueo de la frontera por parte de Marruecos que comenzó en el año 2018, cuando clausuraron de manera unilateral la aduana comercial después de un siglo de funcionamiento. Esto hizo que desaparecieran o trasladaran a la península más de 100 empresas dedicadas a la exportación hacia el continente africano.

«Desde que es el cierre de la frontera y esta situación que nos ha creado Marruecos, todos estamos en un 20 o un 40% menos de ventas porque lógicamente el consumo es interno», afirma el líder de los empresarios de Melilla a la COPE. Además, también califica de «tomadura de pelo y una falta de respeto continuo a las dos ciudades de Ceuta y Melilla» los retrasos para abrir la apertura de las aduanas y también la inacción del Ministerio de Asuntos Exteriores tras las numerosas reuniones mantenidas.

Enrique Alcoba también se ha pronunciado sobre el plan del Gobierno para dotar con más de 700 millones de euros a Ceuta y Melilla y, además, ha dejado claro que desconoce el número de inversiones realizadas. «Nosotros somos el primer paso que estamos aquí para frenar y para que no invadan más, pero todos los que pasan aquí a Melilla y a Ceuta quieren pasar a la península», dijo durante la entrevista sobre el abandono de estas dos ciudades por parte del Gobierno de España.