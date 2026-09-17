Los abogados expertos en herencias coinciden: si uno de los hermanos herederos no quiere vender la casa, la solución es «el condominio»

El abogado experto en herencias David Jiménez se ha pronunciado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre la figura del «condominio» y su extinción en el caso de que los herederos reciban un piso en herencia y uno de ellos no quiera proceder a vender la casa. Esto se puede resolver con una fórmula que este especialista en la materia ha explicado acogiéndose al artículo 400 del Código Civil. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la figura del condominio en el reparto de herencias entre los herederos.

Esto es un clásico que sucede día sí y día también en España: los casos de las herencias en las que un heredero quiere quedarse con la propiedad y otro venderla. Para resolver esta situación, el abogado experto en herencias ha puesto encima de la mesa lo que se denomina «condominio» y su extinción. El condominio en sí es una forma legal de propiedad compartida en la que varias personas tienen derecho sobre un mismo bien.

En el caso de que uno de los dos propietarios quiera vender, la ley habla de la figura de la extinción del condominio, que es un proceso legal en el que se pone fin a la copropiedad de un bien cuando pertenece a dos o más personas. Así, el Código Civil español permite que uno de los titulares adquiera la totalidad del inmueble compensando económicamente a los demás. Esto también tiene ventajas a nivel de impuestos e incluso en la plusvalía municipal.

La figura del «condominio» en las herencias

«¿Qué hacer si un heredero quiere vender y el otro no?», dice el titular de este vídeo publicado en las redes sociales en el que el abogado experto en herencias David Jiménez habla sobre la situación que incumbe a millones de españoles que reciben una propiedad en herencia.

«Hemos heredado el piso de mi padre; yo me lo quiero quedar, pero mi hermano prefiere vender», ponen en situación sobre el caso al que harán mención en este vídeo publicado en TikTok que cuenta con miles de visualizaciones y de mensajes de ciudadanos que dan su opinión sobre un tema que suele estar encima de la mesa de los herederos.

«¿Estoy obligado a comprarle su parte como una compraventa normal?», preguntan en este vídeo al abogado experto en herencias y la respuesta es clara: «No». Y además ofrece una solución. «Podéis hacer una extinción del condominio. Uno se adjudica al 100% y el otro compensa en dinero al otro», informa, a la vez que señala que «es lo que establece el Código Civil en el artículo 400 y 1062».

David Jiménez también habla sobre el tema de los impuestos. «Realmente no se liquida como una compraventa, sino por actos jurídicos documentados. Una compraventa va entre el 6% y el 10% y AJD entre el 0,5 y el 1,5% de impuestos; depende de la comunidad autónoma», cuenta. Además, sobre la plusvalía municipal, también informa que «no hay, salvo que haya acceso de adjudicación». Por ello, deja claro en su vídeo que, en el caso de que uno de los propietarios quiera vender la casa y el otro no, es mejor hacer una extinción del condominio que una compraventa.