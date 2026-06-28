Nuria Ocaña, abogada especialista en herencias: «Si fallece sin testamento no se puede repartir la herencia»

La ausencia de testamento no impide que la herencia se transmita, pero sí introduce un paso jurídico obligatorio antes de que los familiares puedan acceder a los bienes de la persona fallecida. Cuando alguien muere sin dejar constancia de su última voluntad, la legislación establece que es necesario determinar de forma oficial quiénes son los herederos con derecho a la sucesión. La abogada Nuria Ocaña recuerda que la declaración de herederos es un trámite imprescindible que debe formalizarse ante notario antes de proceder al reparto de la herencia.

«Si una persona fallece sin testamento no es posible repartir la herencia directamente, primero debe realizarse la declaración de herederos», señala Nuria Ocaña. Este proceso, recogido en el artículo 912.3 del Código Civil, consiste en un procedimiento notarial mediante el cual se designa oficialmente a los herederos legales, y se debe realizar ante notario. Este trámite constituye el primer paso necesario para poder aceptar y repartir la herencia conforme a la ley.

Procedimiento cuando alguien muere sin testamento

@nuria.ocanaperez 📌Cuando un familiar fallece sin haber otorgado testamento, es necesario realizar el acta de declaración de herederos abintestato para determinar quiénes son los herederos legales y poder acceder a los bienes (art. 912.3 Código Civil). Este proceso es obligatorio ante notario y requiere el asesoramiento experto para reunir la documentación (certificados de defunción, últimas voluntades, parentesco) y realizar el acto de notoriedad. ✅ Asesoramiento en declaración de herederos. ✅ Tramitación de herencias sin testamento. ✅ Resolución ágil ante notaría. Si necesitas ayuda profesional para gestionar una herencia, contacta con nosotros: 📧 [email protected] 📞 644.993.593 Nuria Ocaña | Ocaña Abogados ♬ sonido original – Abogada familia. Nuria Ocaña

«Si una persona fallece sin testamento, no es posible aceptar la herencia directamente. Primero es necesario realizar la declaración de herederos. ¿Os explico cómo funciona? Antes de nada, ¿qué es exactamente una declaración de herederos? Se trata de un trámite que determina de forma oficial quiénes son los herederos legales cuando no existe testamento. Este procedimiento está regulado en el artículo 912.3 del Código Civil.

¿Y dónde se realiza? Debe hacerse en una notaría, pero no en cualquiera. La pregunta clave es: ¿qué notario es competente? La competencia territorial corresponde al notario del último domicilio del fallecido, al del lugar donde se encuentren la mayor parte de los bienes o al del lugar donde haya fallecido el causante. Este paso es imprescindible para poder aceptar y repartir la herencia de manera legal».

La declaración de herederos es necesaria cuando tiene lugar la sucesión intestada o legítima, es decir, en aquellos casos en los que no existe testamento válido o eficaz, o bien cuando el testamento no llega a disponer de la totalidad de los bienes del fallecido, o se presenta alguna otra circunstancia prevista por la ley que impide la sucesión testamentaria en su totalidad. En concreto, estos supuestos se recogen en el artículo 912 del Código Civil:

Cuando el causante fallece sin haber otorgado testamento, o cuando el testamento existente es nulo o pierde posteriormente su validez.

Cuando el testamento no contiene institución de heredero, ya sea sobre la totalidad del patrimonio o sobre una parte del mismo, o cuando no dispone de todos los bienes del testador. En estos casos, la sucesión legítima solo afecta a los bienes que no hayan sido objeto de disposición testamentaria.

Cuando la institución de heredero está sujeta a una condición que no llega a cumplirse, o cuando el heredero fallece antes que el testador, renuncia a la herencia sin que exista sustituto designado y sin que proceda el derecho de acrecer.

Cuando el heredero nombrado es incapaz para suceder. La capacidad sucesoria se regula en los artículos 744 y siguientes del Código Civil, estableciendo determinadas limitaciones, como en el caso del notario que autoriza el testamento, el tutor o curador del testador en ciertos supuestos, así como aquellas personas que hayan sido declaradas indignas para suceder.

Línea sucesoria

Cuando se abre la sucesión legítima, es decir, cuando no hay testamento válido o este no dispone de todos los bienes, la herencia se reparte siguiendo el orden establecido en el Código Civil: