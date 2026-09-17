Chris Evans vende su mansión de Hollywood donde se entrenó para convertirse en Capitán América por 5 millones de euros

El actor Chris Evans ha puesto punto final a una etapa muy ligada a Los Ángeles con la venta de la espectacular vivienda que compró en 2013, justo cuando su carrera como Capitán América comenzaba a convertirle en una de las grandes estrellas de Hollywood. La propiedad, situada en las colinas de Hollywood, ha sido durante más de una década uno de sus refugios privados y cuenta con unas características a la altura de una estrella de Marvel: amplias vistas sobre los cañones y las montañas, piscina, spa, jardines, terrazas y una casa de invitados que albergaba incluso el gimnasio donde el actor se entrenó para interpretar al superhéroe. Ahora, tras varios intentos de venta y una considerable rebaja, la mansión ha cambiado de dueño.

Una casa ligada a los años de mayor éxito de Chris Evans

Hay viviendas de famosos que llaman la atención por su precio y otras que adquieren un significado especial por todo lo que ocurrió entre sus paredes. La antigua casa de Chris Evans pertenece a esta segunda categoría. El actor adquirió la propiedad en 2013 por más de 3 millones de euros, cuando su trayectoria como Steve Rogers ya estaba completamente consolidada dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La vivienda se encuentra en Hollywood Hills, una de las zonas más conocidas de Los Ángeles, elevada sobre el paisaje urbano y con una de las grandes ventajas que buscaba el intérprete: privacidad. Construida originalmente en 1940, la casa cuenta con aproximadamente 4.600 pies cuadrados, unos 427 metros cuadrados, y se asienta sobre una parcela de alrededor de 0,76 acres, algo más de 3.000 metros cuadrados.

Durante los años que pasó allí, Evans realizó diferentes mejoras destinadas a potenciar precisamente uno de los grandes atractivos del inmueble: sus vistas. Desde la propiedad se contempla el paisaje montañoso y los cañones de Los Ángeles, con Laurel Canyon como uno de los protagonistas del escenario.

Piscina, spa y jardines con vistas a Laurel Canyon

La vivienda está concebida para aprovechar al máximo su ubicación. En el exterior, diferentes terrazas y caminos de piedra atraviesan los jardines y crean distintos espacios de descanso alrededor de la casa. La piscina y el spa se sitúan además en una zona desde la que se puede contemplar el paisaje de Laurel Canyon.

El propio Evans había señalado las vistas como uno de los elementos que más le atraían de la vivienda. Durante su estancia, también quiso transformar los espacios exteriores en una zona preparada para recibir invitados y disfrutar del entorno, convirtiendo el jardín en uno de los grandes protagonistas de la propiedad.

Cuatro dormitorios y seis baños

En el interior, la casa dispone de cuatro dormitorios y seis cuartos de baño, además de un salón con chimenea, un comedor con barra de bar y una cocina equipada con una zona para comer. Los techos con vigas vistas y los muebles de madera oscura aportan personalidad a unas estancias diseñadas para mantener una conexión constante con el paisaje exterior.

Uno de los espacios más destacados es el dormitorio principal, situado en el ala sur de la vivienda. La suite cuenta con una terraza privada y un baño revestido con piedra caliza y mármol Calacatta. En su interior hay una bañera profunda, una ducha de vapor y suelo radiante, algunos de los detalles que explican el carácter de alta gama de la propiedad.

El gimnasio donde Chris Evans se convirtió en Capitán América

Separada de la residencia principal se encuentra una casa de invitados que añade todavía más valor a la propiedad. Este espacio dispone de cocina, despacho y gimnasio, y precisamente este último tiene una historia directamente relacionada con uno de los personajes más importantes de la carrera de Evans.

Fue allí donde el actor entrenó para preparar físicamente sus apariciones como Capitán América. La vivienda no fue únicamente el lugar donde descansaba entre rodajes: una parte de ella se convirtió también en escenario de la transformación física necesaria para interpretar a Steve Rogers.

De casi 7 millones de dólares a 5,38 millones

La venta de la propiedad tampoco ha sido inmediata. Evans puso inicialmente la mansión en el mercado en mayo de 2025 por alrededor de 6 millones de euros. Tras permanecer sin comprador, volvió a aparecer en el mercado en 2026 con una rebaja hasta aproximadamente 6,4 millones de dólares.

Finalmente, el inmueble se ha vendido por alrededor de 5 millones de euros aproximadamente, una cifra considerablemente inferior tanto a su precio inicial de salida como al último importe solicitado. El actor había pagado 3 millones de euros por ella en 2013, por lo que la operación supone una diferencia positiva respecto a aquella compra, aunque habría que descontar los gastos asociados a la propiedad, las mejoras y la propia operación inmobiliaria para conocer el resultado real.

La operación también explica un cambio personal importante para el actor. Evans ha ido trasladando su vida hacia la Costa Este y ha manifestado su intención de pasar más tiempo allí junto a su familia. La decisión supone dejar atrás Los Ángeles después de muchos años y cerrar una etapa especialmente significativa de su vida profesional.