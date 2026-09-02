La casa de Antonio Carmona frente al mar en Cádiz: piscina, jardín y un refugio en la tranquila aldea de Zahora

Hay lugares a los que uno llega para pasar unos días y otros que terminan convirtiéndose en una especie de refugio personal. Para Antonio Carmona, ese segundo lugar está en la costa de Cádiz, concretamente en Zahora, una pequeña aldea perteneciente a Barbate donde el Atlántico, las playas todavía salvajes y los atardeceres tienen un papel protagonista. Lejos del ritmo de los conciertos, los viajes y los compromisos profesionales, el cantante ha encontrado allí un rincón para disfrutar del tiempo libre junto a su mujer, Mariona Orellana, familiares y amigos. Una casa muy cerca del mar, con jardín, terrazas y una piscina en forma de L, rodeada de algunos de los paisajes más especiales de la Costa de la Luz.

Zahora, el pequeño refugio gaditano de Antonio Carmona

Antonio Carmona nació en Granada y creció en Madrid, pero su relación con el sur viene de lejos. El cantante, conocido por su etapa al frente de Ketama y por su posterior carrera en solitario, encontró en la costa gaditana ese lugar donde bajar el ritmo y cambiar los escenarios por el sonido del mar.

El propio Carmona ha mostrado en televisión cómo es su vivienda durante su participación en Mi casa es la tuya, el programa presentado por Bertín Osborne. La propiedad está pensada para vivir hacia fuera: jardín, diferentes espacios exteriores, una terraza en la planta superior y una piscina en forma de L que se convierte en uno de los grandes protagonistas de la casa.

La playa de Zahora, a pocos pasos

No hace falta recorrer kilómetros para encontrar uno de los grandes reclamos de la zona. La playa de Zahora se extiende frente a este pequeño núcleo costero y ofrece una de esas estampas que han convertido a la Costa de la Luz en uno de los destinos favoritos del verano.

Su amplitud permite encontrar zonas algo más tranquilas incluso durante los meses de mayor afluencia y, alrededor, restaurantes y chiringuitos completan el paisaje. La gastronomía es, además, otra de las razones para acercarse hasta esta parte de Cádiz.

El pescado fresco ocupa un lugar destacado en las mesas de la zona, aunque hay un producto que sobresale por encima de todos: el atún rojo de almadraba, estrechamente vinculado a la tradición pesquera de Barbate. Frituras, arroces y otros platos marineros terminan de dibujar una cocina profundamente ligada al Atlántico.

El faro de Trafalgar y uno de los grandes atardeceres de Cádiz

A poca distancia de Zahora aparece otro de los grandes iconos de este tramo de litoral: el cabo de Trafalgar. El faro domina un paisaje abierto al océano y se ha convertido en uno de esos lugares imprescindibles para quienes recorren la costa gaditana.

El escenario tiene, además, una enorme carga histórica. Frente a estas costas tuvo lugar en 1805 la famosa batalla de Trafalgar, en la que se enfrentaron la flota británica y las fuerzas franco-españolas. Hoy, sin embargo, el paisaje transmite justo lo contrario: calma, silencio y una enorme sensación de amplitud.

Los caminos próximos al faro permiten recorrer a pie este tramo de costa y contemplar cómo el Atlántico ocupa prácticamente todo el horizonte. Y cuando llega la última hora de la tarde, el paisaje adquiere otra dimensión. Las puestas de sol son uno de los grandes atractivos de la zona y explican, en buena medida, por qué este rincón se ha convertido en uno de los escenarios favoritos de quienes buscan el lado más espectacular de Cádiz.

Los Caños de Meca, otra escapada a pocos minutos

Desde Zahora también resulta sencillo acercarse hasta Los Caños de Meca, otro de los enclaves más reconocibles de esta parte de la costa. Playas, calas, acantilados y un ambiente relajado forman parte de la identidad de este pequeño núcleo costero.

Entre sus arenales destaca la playa de los Castillejos, rodeada de paredes rocosas y vegetación. Es un entorno que invita a combinar los baños en el mar con pequeños paseos por la costa y, cuando las condiciones lo permiten, actividades como el esnórquel.

Desde allí también se puede continuar hacia Barbate y adentrarse en uno de los espacios naturales más interesantes de la provincia.

De la arena al pinar en el Parque Natural de La Breña

Una de las grandes ventajas de elegir Zahora como base es que el paisaje cambia radicalmente en pocos kilómetros. El Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate se encuentra muy cerca y ofrece una cara mucho más verde y salvaje de Cádiz.

Los pinares llegan prácticamente hasta los grandes acantilados del litoral y existen diferentes itinerarios para recorrer este espacio a pie o en bicicleta. Una de las rutas más conocidas conduce hasta la Torre del Tajo, una antigua construcción defensiva levantada sobre el acantilado.

El recorrido permite caminar entre pinares hasta alcanzar diferentes puntos panorámicos desde los que contemplar el Atlántico desde las alturas. También es una zona interesante para la observación de aves, lo que añade otra posibilidad a una escapada que, en pocos kilómetros, permite pasar de la playa al bosque y del bosque a los acantilados.

Vejer de la Frontera, el contrapunto de interior

Para completar el viaje, basta con cambiar la dirección y poner rumbo hacia el interior. A unos 20 minutos en coche de Zahora se encuentra Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más reconocibles de Cádiz.

Situado sobre una colina, su casco histórico conserva el entramado de calles estrechas, fachadas encaladas, patios y arcos que caracteriza a muchos de los grandes pueblos blancos andaluces. Entre sus principales atractivos se encuentran el Castillo de Vejer, de origen medieval, y los restos de su antiguo recinto amurallado.

Sus miradores permiten, además, contemplar el paisaje de La Janda y, cuando el cielo está despejado, alcanzar con la vista buena parte de la costa.