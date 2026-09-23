Eduard Fernández presume de «orgullo» al ver a su hija Greta seguir sus pasos en el cine

Eduard Fernández ya sabe lo que significa enfrentarse al público del Festival de San Sebastián, pero cada visita a Donostia tiene algo especial. Así nos lo ha contado en una entrevista con Cool a su llegada al Kursaal, donde se preparaba para uno de los momentos más esperados: la proyección de su película ante el público del festival.

«Bien, muy bien. Llegué ayer», nos explicaba el actor cuando le preguntábamos cómo le estaba tratando San Sebastián. Para Fernández, ahora llegaba el momento realmente importante: «El gran momento de ver la película en el Kursaal, que es maravilloso. La salida, los aplausos… Ver la película con gente. A ver si le gusta».

Una experiencia que, para él, representa precisamente una de las grandes particularidades del Zinemaldia. Desde Cool quisimos saber qué tiene San Sebastián que no tengan otros festivales y su respuesta fue clara: «Que es muy auténtico. Es muy sincero, muy honesto».

El actor destacaba además la relación que existe entre la ciudad y su festival: «La gente de San Sebastián está absolutamente con el festival. Que no pasa en todos los sitios. A veces es más aislado». Una conexión con el público donostiarra que, año tras año, convierte las calles de la ciudad en una auténtica extensión de la alfombra roja.

#sansebastian #salseo #parati #eduard ♬ sonido original – COOL @coolrevista Eduard Fernández ya sabe lo que significa enfrentarse al público del Festival de San Sebastián, pero cada visita a Donostia tiene algo especial. Así nos lo ha contado en una entrevista con Cool a su llegada al Kursaal, donde se preparaba para uno de los momentos más esperados: la proyección de su película ante el público del festival 🎞️📽️ Además, el actor no ha podido esconder su emoción al hablar de su hija Greta, que sigue sus pasos en el cine ✨ #greta

El orgullo por su hija Greta

Pero en nuestra conversación con Eduard Fernández había un nombre que no podía faltar: Greta Fernández. Su hija también está estos días en San Sebastián y, como su padre, ha construido una carrera propia en el cine. Precisamente por eso, desde Cool quisimos preguntarle directamente por ella y por cómo vive como padre que Greta haya seguido sus pasos como actriz. «También hemos visto a su hija estos días por aquí con usted como padre», le comentamos. La respuesta de Eduard fue inmediata: «Aquí está Greta. Ahora viene a verme».

Unas palabras que reflejan la cercanía entre padre e hija y que cobran todavía más significado teniendo en cuenta que ambos han compartido pantalla y que Greta ha conseguido hacerse un nombre propio dentro del cine español.

Nacida en Barcelona en 1995, Greta Fernández comenzó su trayectoria como actriz con apenas 13 años, cuando participó en Ficción, de Cesc Gay. Posteriormente, continuó trabajando en diferentes producciones y pasó por títulos como La próxima piel, La enfermedad del domingo o Elisa y Marcela.

Eduard Fernández junto a su hija Greta. (Foto: Europa Press)

Pero fue 2019 el año que marcó un antes y un después en su carrera. Greta protagonizó La hija de un ladrón, dirigida por Belén Funes, compartiendo además película con su padre. La cinta compitió en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián y Greta recibió allí la Concha de Plata a la Mejor Actriz, ex aequo con Nina Hoss. Su interpretación también le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Protagonista por La hija de un ladrón. Desde entonces, Greta ha continuado desarrollando su carrera en cine y televisión, trabajando con cineastas como Isabel Coixet e Isaki Lacuesta.

Y en San Sebastián, padre e hija vuelven a coincidir entre películas, focos y alfombras rojas. Para Eduard, eso parece tener un significado especialmente personal. Cuando desde Cool le hablamos de Greta y de ese orgullo de verla seguir sus pasos, su presencia allí mismo lo decía todo: «Aquí está Greta. Ahora viene a verme».