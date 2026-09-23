Angy Fernández desvela cómo surgió su conexión con las Pombo gracias a Antonio Banderas: «No las seguía»

Angy Fernández ha hablado con COOL sobre dos nombres —o, mejor dicho, dos universos— que se han cruzado en su vida durante los últimos tiempos: Antonio Banderas y las hermanas Pombo. La actriz y cantante ha contado cómo es su relación con el intérprete malagueño, con quien ha trabajado profesionalmente, y ha desvelado cómo terminó conociendo a la conocida familia de influencers durante la Semana Santa de Málaga.

Al preguntarle por su amistad con las Pombo y con Antonio Banderas, Angy no duda en mostrar su admiración por el actor. «Antonio Banderas ha sido mi jefe. Es de los mejores directores que hay de musicales y un gran actor amigo», asegura a COOL.

Una relación profesional marcada por el teatro musical y que también ha propiciado encuentros inesperados fuera de los escenarios. Precisamente fue en Málaga, ciudad estrechamente ligada a Banderas, donde Angy coincidió con las Pombo durante la celebración de la Semana Santa.

«Las conocí en la Semana Santa y son majísimas», explica la artista sobre su primer encuentro con ellas. Hasta ese momento, reconoce, no formaban parte de las creadoras de contenido a las que seguía habitualmente en redes sociales. Sin embargo, conocerlas personalmente cambió la situación.

«Son majísimas, de verdad»

Preguntada por COOL por cómo había sido esta experiencia junto a algunas de las influencers más conocidas de España, Angy insiste en la buena impresión que se llevó: «Son majísimas de verdad».

La actriz también aclara que llegó a aquel encuentro sin ideas preconcebidas sobre ellas. «Yo no las conocía», señala. Y cuando se le pregunta si tenía algún tipo de prejuicio antes de tratarlas personalmente, responde con claridad: «No tenía prejuicios, pero simplemente como que no las seguía».

Fue precisamente después de conocerlas cuando decidió comenzar a hacerlo. «Las empecé a seguir porque me cayeron bien, porque son majas y son muy reales», confiesa.

Una espontánea declaración que revela cómo un encuentro personal terminó trasladándose también al terreno digital. En un momento en el que buena parte de la imagen pública de las influencers se construye a través de las redes sociales, Angy destaca precisamente la naturalidad que encontró al conocerlas fuera de la pantalla.

«Son como se las ve»

La familia Pombo se ha convertido durante los últimos años en uno de los fenómenos más reconocibles del universo influencer español, con millones de seguidores pendientes de sus proyectos profesionales y de los momentos de su vida cotidiana que comparten públicamente. Angy, sin embargo, llegó a ellas de una manera muy distinta: no a través de Instagram, sino mediante un encuentro personal en Málaga.

Antonio Banderas, el nexo de unión

#angy #pombo #semanasanta #parati ♬ sonido original – COOL @coolrevista Angy Fernández ha hablado con COOL sobre dos nombres —o, mejor dicho, dos universos— que se han cruzado en su vida durante los últimos tiempos: Antonio Banderas y las hermanas Pombo. La actriz y cantante ha contado cómo es su relación con el intérprete malagueño, con quien ha trabajado profesionalmente, y ha desvelado cómo terminó conociendo a la conocida familia de influencers durante la Semana Santa de Málaga 💃🏽🪭 Al preguntarle por su amistad con las Pombo y con Antonio Banderas, Angy no duda en mostrar su admiración por el actor. «Antonio Banderas ha sido mi jefe. Es de los mejores directores que hay de musicales y un gran actor amigo», asegura a COOL✨ #foq

En esta historia, Antonio Banderas aparece como el nexo que conecta mundos aparentemente alejados. Por un lado, el del teatro y los musicales, en el que Angy ha desarrollado una parte importante de su trayectoria artística; por otro, el universo de las redes sociales y las influencers que representan las Pombo.

La Semana Santa malagueña terminó siendo el escenario en el que esos caminos se encontraron. Y, a juzgar por las palabras de Angy Fernández a COOL, la conexión fue inmediata.

Lo que comenzó como un encuentro durante unos días de celebración acabó despertando en la artista curiosidad por unas influencers a las que hasta entonces apenas seguía. Después de conocerlas, Angy se queda sobre todo con una característica: la autenticidad que, según ella, mantienen cuando desaparecen las cámaras y las redes sociales.

«Son muy reales y son como se las ve», resume Angy Fernández sobre las Pombo, poniendo fin a cualquier duda sobre la buena sintonía que surgió entre ellas en Málaga.