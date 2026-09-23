El incómodo momento de Ricardo Darín con un fan argentino en la presentación de ‘Lo dejamos acá’

Ricardo Darín ha vuelto a demostrar en San Sebastián que su presencia no pasa desapercibida. El actor argentino, cabeza de cartel de Lo dejamos acá, ha protagonizado este martes la alfombra en los Cines Príncipe, donde se ha encontrado con decenas de seguidores que aguardaban su llegada.

Entre cámaras, teléfonos móviles y gritos de los fans, Darín ha accedido a fotografiarse con algunos de ellos. Un gesto que se ha repetido durante su paso por la alfombra y que ha desatado la ilusión entre quienes esperaban conseguir una imagen junto al intérprete argentino.

No todas las peticiones, sin embargo, han sido atendidas. Uno de los ruegos que más se ha repetido entre el público ha sido que se quitara las gafas de sol. Darín ha optado por mantenerlas puestas durante el recorrido, pese a las peticiones de algunos de los asistentes.

Más llamativo ha sido otro momento protagonizado por un fan argentino. El seguidor había acudido hasta los Cines Príncipe con un regalo especialmente preparado para Darín. El actor ha sido consciente de que el hombre llevaba un presente para él y ha podido verlo entre el público, pero finalmente ha decidido no acercarse a recogerlo por falta de tiempo.

La escena ha contrastado con los momentos en los que sí se ha detenido para posar con algunos admiradores. Mientras unos conseguían la ansiada fotografía, otros se quedaban esperando una oportunidad para acercarse al actor, que ha continuado su recorrido hacia el interior de los cines, ya que posteriormente proyectaban su trabajo cinematográfico.

#sansebastian #ursulacorbero #salseo #parati ♬ sonido original – COOL @coolrevista Ricardo Darín ha vuelto a demostrar en San Sebastián que su presencia no pasa desapercibida. El actor argentino, cabeza de cartel de ‘Lo dejamos acá’, ha protagonizado este martes la alfombra en los Cines Príncipe, donde se ha encontrado con decenas de seguidores que aguardaban su llegada 📸 Entre cámaras, teléfonos móviles y gritos de los fans, Darín ha accedido a fotografiarse con algunos de ellos. Un gesto que se ha repetido durante su paso por la alfombra y que ha desatado la ilusión entre quienes esperaban conseguir una imagen junto al intérprete argentino 📽️🎞️ #ricardodarin

El episodio del regalo no ha impedido que la llegada de Darín se convierta en una de las imágenes de la jornada. Su presencia ha provocado una notable expectación entre los asistentes al Festival de San Sebastián, especialmente entre los seguidores argentinos que no han querido perder la oportunidad de ver de cerca a uno de los actores más populares del cine de su país.

Con una trayectoria que le ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del cine, Darín conoce bien el interés que despierta cada una de sus apariciones públicas. En esta ocasión, su paso por los Cines Príncipe ha dejado una sucesión de fotografías y saludos, pero también algunos gestos que no han pasado inadvertidos.

La alfombra de Lo dejamos acá ha tenido, de este modo, todos los ingredientes de una gran cita festivalera: expectación, teléfonos móviles en alto, fans intentando conseguir unos segundos con su ídolo y pequeñas escenas que terminan convirtiéndose en protagonistas. Entre ellas, la del seguidor argentino que llegó con un regalo para Darín y que finalmente tuvo que marcharse con él en las manos.