El pueblo de Cuenca donde nació Julián López: un rincón manchego con cuevas, murales y mucha historia

El nombre de Julián López está ligado a algunos de los grandes referentes del humor español de las últimas décadas, desde La Hora Chanante hasta Muchachada Nui, además de una trayectoria cinematográfica en la que ha participado en títulos como Dolor y gloria, Operación Camarón u Ocho apellidos marroquís. Pero antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la comedia española, el actor creció en un pequeño municipio de la provincia de Cuenca. Se trata de El Provencio, una localidad de poco más de 2.300 habitantes situada en un punto estratégico entre Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Un pueblo que guarda bajo sus calles antiguas cuevas, presume de más de 40 murales de arte urbano y conserva un patrimonio que permite descubrir una cara diferente de Castilla-La Mancha.

El Provencio, el pueblo que vio crecer a Julián López

El Provencio se encuentra en la provincia de Cuenca, muy próximo a los límites con Albacete y cerca también de Ciudad Real. Su ubicación hizo que históricamente fuera un lugar de paso para viajeros, una característica que todavía forma parte de la identidad de esta localidad manchega.

El municipio ha convertido buena parte de sus fachadas en un auténtico museo al aire libre gracias a su Ruta de Arte Urbano, una iniciativa vinculada a la Feria del Cómic que ha ido creciendo con el paso de los años.

Más de 40 murales decoran distintos puntos de El Provencio y convierten el paseo por el municipio en un recorrido por personajes, historias y referencias procedentes del mundo del cómic. Entre las obras aparecen homenajes a figuras y personajes tan conocidos como Batman, Joker, Spiderman, Dick Tracy o Hellboy, además de propuestas inspiradas en el manga y otras expresiones artísticas.

Un pueblo que también esconde una historia bajo tierra

Otra de las grandes particularidades de El Provencio se encuentra bajo sus propias calles. La denominada Ruta del Provencio Subterráneo permite conocer un conjunto de cuevas excavadas bajo tierra, de las que se han catalogado más de una veintena.

Algunas de estas cavidades pueden visitarse y forman parte de una propuesta turística que permite descubrir una parte menos visible de la historia del municipio. Una de ellas adquirió además especial relevancia por el hallazgo de herramientas asociadas a neandertales de hace más de 30.000 años. Estas piezas se encuentran actualmente vinculadas al Museo Paleolítico de la localidad.

El patrimonio histórico se completa con lugares como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el medieval Puente del Rey o la Bodega del Doctor Plaza, que conserva miles de objetos relacionados con la vida rural y las costumbres de otras épocas. También destaca el Castillo de Santiago de la Torre, actualmente en proceso de restauración, y la antigua bodega vieja, convertida en la Hospedería Nuestra Señora del Rosario.

La infancia de Julián López en El Provencio

En este escenario creció Julián López González, nacido en El Provencio en 1978. El actor ha hablado en distintas ocasiones de su infancia en el municipio y de los vínculos que todavía conserva con él.

En una entrevista concedida a AISGE, López explicaba que sus amistades de toda la vida se encuentran allí y que vivió en El Provencio hasta marcharse a Cuenca para estudiar en la universidad. También recordaba una infancia marcada por el cine, la televisión y la música, tres elementos muy presentes en su casa.

De hecho, su primera vocación estuvo más relacionada con la música que con la interpretación. Estudió Educación Musical en la Universidad de Castilla-La Mancha y llegó a trasladarse a Madrid con la intención de continuar su formación como músico y especializarse en la trompa. El contacto con sus amigos y futuros compañeros de aventuras humorísticas terminó cambiando el rumbo de su carrera.

Joaquín Reyes, Raúl Cimas, Carlos Areces y Ernesto Sevilla formaron parte de ese grupo con el que comenzó a experimentar con el humor hasta desembocar en La Hora Chanante y, posteriormente, Muchachada Nui. A partir de ahí llegarían sus trabajos en televisión y cine, mientras que El Provencio continuaría siendo el lugar al que volver y el escenario de buena parte de sus recuerdos de infancia.