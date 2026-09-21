Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su propiedad en California valoradas en más de 435.000 euros

Arnold Schwarzenegger no sólo hizo historia en Hollywood como protagonista de películas como Terminator o Predator. El actor también dejó una huella muy particular en California cuando decidió desprenderse de parte de una de sus propiedades para contribuir a la conservación de un espacio natural. En 2016, Schwarzenegger y la empresaria del mundo del fitness Betty Weider donaron alrededor de 16 hectáreas de terreno situadas en Zuma Canyon, en las montañas de Santa Mónica, para facilitar la finalización del Backbone Trail. La parcela, valorada en más de 500.000 dólares, 435.000 euros aproximadamente al cambio, permitió cerrar uno de los últimos grandes obstáculos de un proyecto que llevaba décadas intentando conectar a pie Los Ángeles con el condado de Ventura.

Una propiedad valorada en más de 500.000 dólares

La operación tuvo lugar cuando Schwarzenegger ya había dejado atrás su etapa como gobernador de California. El actor era propietario, junto a Betty Weider, de una parcela de unas 40 acres, aproximadamente 16 hectáreas, en Zuma Canyon. En lugar de venderla a la administración pública, ambos optaron por donarla al Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica.

El terreno estaba valorado en más de 435.000 euros y se convirtió en la mayor donación privada de tierras realizada específicamente para completar el Backbone Trail. El Servicio de Parques Nacionales destacó entonces que la cesión fue una de las piezas fundamentales para conseguir que el recorrido pudiera terminarse.

La decisión tuvo además una consecuencia práctica para el proyecto. El dinero que las autoridades habrían destinado a comprar la propiedad pudo utilizarse posteriormente para otras adquisiciones necesarias para completar el recorrido, entre ellas la compra de un campo de golf. De esta manera, una única donación ayudó a liberar recursos para continuar con la construcción del sendero.

El Backbone Trail: 108 kilómetros entre naturaleza

El Backbone Trail atraviesa las montañas de Santa Mónica y conecta el área de Los Ángeles con el condado de Ventura. Aunque actualmente algunas fuentes lo describen como un recorrido de unos 108 kilómetros, el Servicio de Parques Nacionales fija su longitud oficial en 67 millas, aproximadamente 108 kilómetros. En 2016 quedó completado como un trazado continuo y recibió la denominación de National Recreation Trail.

El proyecto había comenzado a tomar forma décadas antes. La idea de crear un gran sendero que atravesara las montañas de Santa Mónica se consolidó durante los años setenta y, a partir de los ochenta, distintas administraciones, organizaciones, voluntarios y particulares fueron trabajando para unir las diferentes parcelas necesarias.

La dificultad estaba precisamente en la propiedad del terreno. El futuro sendero debía atravesar un auténtico mosaico de terrenos públicos y privados, por lo que durante años fue necesario adquirir numerosas parcelas para conseguir un recorrido continuo. Según el Servicio de Parques Nacionales, se compraron más de 180 propiedades, con un valor conjunto superior a los 85 millones de euros.

Un paisaje protegido muy cerca de Los Ángeles

El valor de la donación de Schwarzenegger no estaba únicamente en su precio. La parcela se encontraba en una zona de gran riqueza natural dentro de las montañas de Santa Mónica, uno de los grandes espacios de paisaje sin urbanizar que todavía permanecen en el sur de California.

El recorrido atraviesa laderas cubiertas de chaparral, bosques de robles, cañones, arroyos y formaciones rocosas. También ofrece algunos de los paisajes más llamativos de la zona, con vistas hacia el océano Pacífico, las montañas y diferentes áreas del interior de California.

La fauna también forma parte de este ecosistema. A lo largo del Backbone Trail pueden encontrarse coyotes, ciervos, aves rapaces, serpientes de cascabel y otras especies propias de este entorno mediterráneo californiano. El Servicio de Parques Nacionales señala además la diversidad de comunidades vegetales que atraviesa el sendero, desde matorrales costeros hasta zonas boscosas y áreas próximas a los cursos de agua.

De propiedad privada a espacio accesible al público

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es que el Backbone Trail no surgió de una única gran reserva natural, sino de la unión progresiva de terrenos adquiridos y protegidos durante décadas. La donación de Schwarzenegger y Weider permitió completar precisamente una de esas piezas que faltaban.

Cuando el recorrido quedó terminado en 2016, sus 67 millas ofrecieron por primera vez una experiencia continua a través de las montañas de Santa Mónica. El trazado permite recorrer a pie todo el sendero y, dependiendo del tramo y de las normas de cada zona, también practicar otras actividades como ciclismo de montaña o rutas ecuestres.

La antigua propiedad de Schwarzenegger quedó así integrada en un espacio natural mucho mayor, dentro de una red de senderos que el proyecto de las montañas de Santa Mónica pretende conectar con cientos de kilómetros de caminos públicos.