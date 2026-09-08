Arnold Schwarzenegger, a sus 79 años: «Sigo tomando el mismo batido de proteínas que me acompañó en la edad de oro del culturismo»

A sus 79 años, Arnold Schwarzenegger continúa siendo un referente de disciplina, fuerza y cuidado personal. Sin embargo, su alimentación actual poco tiene que ver con la que seguía durante sus años como culturista profesional. El ex gobernador de California ha ido modificando sus hábitos para dar cada vez más protagonismo a los alimentos de origen vegetal, como plátanos, lentejas y proteínas en polvo.

El actor y culturista lleva varios años siguiendo una dieta basada mayoritariamente en alimentos vegetales, que combina con una intensa rutina de ejercicio diario para mantenerse en forma. Su estrategia persigue tres grandes objetivos: cuidar la salud cardiovascular, mantener la masa muscular y tener niveles de energía tanto física como mental estables a lo largo de toda la jornada. Una combinación que considera fundamental para mantenerse activo y saludable con el paso de los años.

El batido de proteínas de Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger creó la receta de su conocido batido de proteínas durante el momento de mayor éxito de su carrera como culturista, y ahora, a sus 79 años, el actor y culturista sigue tomándolo de manera habitual. En una entrevista con Men’s Health, explicó cuáles son los cinco ingredientes que utiliza para prepararlo. «La realidad es que al cuerpo le da igual; el cuerpo simplemente adora las proteínas y las vitaminas durante todo el día, las 24 horas. ¿Por qué me dicen que tengo que tomarlo a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde, o después de entrenar? Puedo tomarlo antes de ir al gimnasio y puedo tomarlo después de ir al gimnasio. Da igual».

Receta

Los ingredientes del batido de proteínas son: 250 mililitros de leche de almendras, 60 mililitros de zumo de cereza, un plátano y una cucharada de proteína en polvo. A esta mezcla se añade además un huevo crudo completo, incluida la cáscara, un ingrediente que hoy resulta cuanto menos sorprendente. Según explica Schwarzenegger, el objetivo es aportar energía y nutrientes que pueden resultar interesantes dentro de una alimentación orientada al ejercicio físico.

La proteína en polvo constituye la principal fuente de proteínas, aunque el huevo y la leche de almendras también aportan una cantidad adicional, . Por su parte, el plátano proporciona carbohidrato y destaca por su contenido en nutrientes como el potasio y la vitamina B6.

Sin embargo, el ingrediente que más llama la atención es el huevo crudo con cáscara. La cáscara está formada principalmente por carbonato de calcio, por lo que puede aportar este mineral cuando se procesa de manera adecuada. Ahora bien, esto no significa que sea recomendable reproducir la receta exactamente como la prepara Schwarzenegger. Incorporar una cáscara de huevo cruda y sin tratar directamente a una batidora puede entrañar riesgos y no es una práctica recomendable.

El zumo de cereza, especialmente cuando se trata de cereza ácida, reduce la inflamación y las molestias musculares, al tiempo que favorece la recuperación después del ejercicio. Además, este ingrediente contiene pequeñas cantidades de melatonina, por lo que se ha investigado su posible relación con el descanso y la calidad del sueño.

Durante un tiempo, Arnold Schwarzenegger incorporaba ocasionalmente tequila o schnapps a su batido de proteínas. En aquel momento se pensaba que el alcohol podía favorecer la circulación sanguínea y hacer que las proteínas llegaran antes a los músculos. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que el consumo de alcohol puede disminuir la síntesis de proteína muscular cuando se ingiere junto con proteínas después del ejercicio. Posteriormente, el propio actor y culturista explicó que lo hacía simplemente porque le gustaba el sabor.

Plan de alimentación

«Para las proteínas, mis alimentos principales son los huevos, el salmón y el pollo. Pero cada vez consumo más hamburguesas vegetarianas con legumbres como lentejas y frijoles», explica Arnold Schwarzenegger. Aunque no ha eliminado por completo los alimentos de origen animal de su dieta, sí ha reducido su presencia para dar mayor protagonismo a las fuentes de proteína vegetal. Entre ellas destacan especialmente las hamburguesas elaboradas a base de legumbres, que le permiten incorporar proteínas y aumentar la sensación de saciedad, al tiempo que pueden ofrecer beneficios para la salud metabólica frente a un consumo excesivo de carne roja.

En este contexto, un estudio apunta a que tanto las dietas omnívoras como aquellas basadas principalmente en alimentos vegetales pueden conseguir resultados similares en cuanto a fuerza y desarrollo muscular, siempre que se alcance una ingesta suficiente de proteínas. En la investigación, los participantes de ambos grupos consumían alrededor de 150 gramos de proteína al día.

Las proteínas de origen vegetal contienen una proporción menor de determinados aminoácidos esenciales que las fuentes animales, pero esta diferencia se puede compensar combinando distintos alimentos y aumentando la cantidad consumida. Las lentejas, los frijoles y los garbanzos, que forman parte del plan de alimentación del ex gobernador de California, son algunas de las opciones más interesantes.