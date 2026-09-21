‘Resident Evil’ sacude la cartelera internacional: recauda 108 millones de dólares en su primer fin de semana

Poco ha importado que su historia no jugase con las expectativas de los fans, rehuyendo los personajes canon de la franquicia. Resident Evil ya no es sólo un éxito para la crítica, también es un estreno triunfal para el box office internacional. La cinta de Zach Cregger ha recaudado en su primer fin de semana 108 millones de dólares, convirtiéndose así en el mejor debut de la saga, la cual llevaba años dando tumbos entre las secuelas protagonizadas por Milla Jovovich e intentos dolientes por resucitar la marca con reboots denostados. Sin embargo, el atrevimiento de la puesta en escena del director de Barbarian y Weapons ha funcionado, generando todo un road trip sangriento que se ríe a carcajada limpia del lenguaje de los videojuegos y de las incongruencias de su propio guion.

A diferencia de anteriores capítulos, en este reinicio de la licencia comercial de Capcom, el guion de Cregger y Shay Hatten no ha querido contar ningún arco que los jugadores conociesen. Porque parte del encanto real detrás trama reside en el peligro real que se esconde en tener de protagonista a un tipo normal, ajeno a cualquier atribución heroica. Es aquí donde entra el verdadero valor de un cineasta que se ha convertido en poco tiempo, en una de esas voces de la nueva ola de terror norteamericano: el humor como vehículo que subraya la diversión de una especie de «tren de la bruja» tan disparatado como violento.

Partiendo de un presupuesto de 75 millones de dólares, Resident Evil avanza de forma clara y directa a un punto de equilibrio cercano donde Sony Pictures, como distribuidora, no tardará en obtener ganancias, tras los 60 millones cosechados en el ámbito nacional y los 48,3 millones de los mercados internacionales.

‘Resident Evil’: un «win-win» de crítica y taquilla

En el momento de la elaboración del presente artículo, Resident Evil mantiene un 96% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. Dato destacable, sobre todo teniendo en cuenta que ninguna otra entrega de la saga ha logrado nunca convencer a la prensa especializada.

En España, el trabajo de Cregger ha seguido la misma línea que en el resto del mundo. Debutó el pasado viernes como líder, con una ventana de la exhibición de 2 millones de euros, por delante de Coyote vs. Acme y Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.

¿De qué trata la nueva adaptación de ‘Resident Evil’?

La trama de Resident Evil se centra en Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que recibe un encargo de última hora muy bien pagado: llevar una mochila médica a la ciudad remota de Raccoon City. Lo que no imagina es que el viaje se convertirá en un viaje contrarreloj sin descanso por la supervivencia.

En el casting, aparte de Abrams, aparecen también Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson y Devon Stewart, aunque sin duda, el auténtico protagonista que conduce el peso de la cinta es la estrella de Euphoria.

¿Cuál será el techo final de la cinta en la cartelera? Logrará superar los 270 millones que Cregger logró con Weapons?