El Gobierno dilata la firma del contrato «urgente» de wifi para los inmigrantes de Ceuta tras destaparlo OKDIARIO

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones todavía no ha firmado el contrato «de emergencia» con el que pretendía poner wifi gratis en cinco puntos de Ceuta a los inmigrantes que entraron de manera ilegal en julio. Fuentes conocedoras de la negociación han asegurado a OKDIARIO que el Gobierno está dilatando la formalización del acuerdo pese a que hace más de una semana los de Sánchez ya habían cerrado todos los pormenores de la adjudicación con Telefónica.

El pasado jueves 10 de septiembre, este periódico adelantó en exclusiva que el Ejecutivo había obligado a la compañía de telecomunicaciones, a través de una adjudicación directa, a instalar en la ciudad autónoma equipos técnicos de wifi abierta y gratuita para los invasores.

Las voces consultadas destacan que, en el momento de la publicación de la polémica noticia, la negociación estaba cerrada y el Ministerio liderado por Elma Saiz ya había aportado los detalles correspondientes sobre el contrato a la compañía. Sin embargo, una semana después, la petición «de emergencia» sigue sin estar firmada para su puesta en marcha.

Un procedimiento «de emergencia»

Cabe recordar que la petición gubernamental no ha contado con licitación pública ni se ha oficializado en el portal de Transparencia. De hecho, los de Sánchez trataron en todo caso este asunto como un caso de excepcionalidad y urgencia para poder, precisamente, encargar este trabajo de manera directa al adjudicatario, en este caso Telefónica.

Ese procedimiento extraordinario permite prescindir de un concurso convencional, pero sí que obliga a la Administración a justificar la urgencia y a limitar las actuaciones contratadas a lo estrictamente necesario para hacer frente al contexto.

Por tanto, pese a la prisa inicial por acometer esta instalación para mejorar las comodidades de los inmigrantes que todavía campan por la ciudad autónoma, parece que el Gobierno ha decidido ralentizar la firma definitiva y espaciarla de la polémica ocasionada al respecto.

Fuentes sabedoras de la información intercambiada entre el Ejecutivo y la teleco aseguran que desde la entidad no se descarta ninguna posibilidad, incluida la de no llegar a recibir más comunicaciones del departamento de Saiz. De ser así, el Ejecutivo perdería la oportunidad de poner en marcha la iniciativa tecnológica.

Hay que subrayar que el encargo se hace de manera directa y sin procedimientos ordinarios a Telefónica, dado que es el mayor operador de España y quien tiene una mayor capacidad tanto de alcance como de reacción en Ceuta.

El Gobierno de Pedro Sánchez, conocedor de la situación, decidió imponer a la operadora este trabajo urgente para garantizar que el servicio se prestara, según las fuentes consultadas, con la mayor garantía a los miles de inmigrantes que entraron de manera ilegal en la ciudad y que ahora se encuentran en campamentos provisionales.

Fuentes ministeriales explican que durante el pasado mes de agosto también se contactó con Orange y Vodafone para analizar otras prestaciones de servicio tecnológico en los campamentos habilitados para los inmigrantes en Ceuta. Sin embargo, los de Sánchez no recibieron respuesta por parte de ninguna de las compañías.