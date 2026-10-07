Pilar Pascual, agricultora, sobre la acampada de Sol: «Se habla mucho de vivienda, pero muy poco de los precios del gasoil, y es necesario para comer»

Más allá del problema de la vivienda, Pilar Pascual, agricultora de Finca Telereta, en Salamanca, asegura que el campo tampoco atraviesa su mejor momento y lamenta que las reivindicaciones de agricultores y ganaderos no despierten el mismo interés entre la sociedad. La joven ha puesto el foco en el elevado precio del gasóleo, uno de los principales gastos para los profesionales del sector.

Además, considera que se trata de un problema que afecta al conjunto de la sociedad, ya que el trabajo de agricultores y ganaderos resulta fundamental para que los alimentos puedan llegar finalmente a nuestras mesas.

«¿Donde tiene las prioridades este puñetero país?»

La agricultora, ganadera e ingeniera agrícola Pilar Pascual, conocida en redes sociales como «Agripilar», ha vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes reivindicaciones del campo español: por qué la sociedad se moviliza por el acceso a la vivienda, pero apenas reacciona cuando el combustible necesario para producir alimentos alcanza precios que, según denuncia, hacen que «no se pueda ni trabajar». La profesional ha expresado su malestar en un vídeo publicado en su perfil de TikTok y grabado desde su propia explotación

«Salir a manifestarse por uno de los miles de desahucios que se llevan a cabo en España, bien. Pero salir a protestar porque el gasoil está a 2 euros y no se puede ni trabajar, eso no. Y todavía, cuando pongo este comentario en algunos de los vídeos que estoy viendo de la acampada en la Puerta del Sol, hay gente que me contesta diciendo que la vivienda es un bien de primera necesidad y que comer no.

Yo estoy aquí, en una finca de vacas, gastando gasoil con el coche, gastando gasoil con el motor para sacar agua, gastando gasoil para moler el pienso, gastando gasoil con el tractor ahora para sembrar y gastando gasoil para poder darles de comer. ¿Cómo hay que explicároslo? Comer es un bien de primera necesidad incluso más básico que la vivienda, porque si no comes, te mueres directamente. Y aquí nadie sale a la calle ni nadie se queja por nada, mientras el gasoil agrícola está a 1,70 €. ¿De verdad cómo hay que explicároslo?»

Movilizaciones en el sector agrícola

Las elecciones generales del 29 de noviembre llegan en un momento especialmente delicado para el campo español. Con la negociación del futuro presupuesto europeo y de la próxima PAC en marcha, las organizaciones agrarias reclaman que el proceso electoral no suponga una paralización de las decisiones pendientes para agricultores y ganaderos. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UPA) considera que «el calendario agrario no se para» y pide que tampoco lo hagan las administraciones.

«Los números explican la protesta. Producir una hectárea de cereal de secano ha pasado de costar 630,75 euros a 766,93 euros en un año: 136 euros más por hectárea, un 21,6% de incremento. El gasóleo se ha encarecido un 51% y el abonado, un 20%. Enfrente, el precio percibido por el trigo sube un 14%: la mitad. Esa diferencia es la rentabilidad que desaparece de cada explotación, y ningún agricultor puede absorberla indefinidamente», explica la UPA.

La Unión de Uniones pone el foco, especialmente, en el futuro de la Política Agraria Común (PAC). La organización advierte de que las elecciones se celebran en un momento clave, cuando la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 se encuentra en una fase decisiva. Ante esta situación, la organización reclama que España mantenga una posición activa y una interlocución al máximo nivel durante las negociaciones, con el objetivo de defender los intereses del sector agrario.

Precio del gasóleo

UPA también ha puesto el foco en el fuerte aumento del precio del carburante y en las consecuencias que está teniendo para las explotaciones pequeñas y medianas. Su secretario general, Cristóbal Cano, resumió la situación con una frase: «No podemos seguir pagando por trabajar». En Castilla-La Mancha, la organización ha señalado que el precio del gasóleo agrícola ha pasado de 0,93 a 1,68 euros por litro desde principios de año, una subida que está llevando a algunos agricultores a plantearse reducir o incluso descartar determinadas siembras.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley con medidas extraordinarias que amplía hasta el 31 de diciembre las ayudas destinadas a compensar el sobrecoste de los combustibles que están soportando los sectores agrario y pesquero.

«La prórroga mantiene para el último trimestre del ejercicio la estructura de apoyo a los carburantes vigente durante los meses de verano. En el ámbito agrario, se mantendrá la bonificación de 20 céntimos por litro sobre el consumo de gasóleo B, articulada a través del procedimiento de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Esta medida tiene un presupuesto de 52 millones de euros, que se suman a los 107 millones de euros aprobados con anterioridad para compensar el encarecimiento del gasóleo agrario», detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.