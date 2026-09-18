Los expertos en vivienda coinciden: «Se puede comprar una casa con una entrada de 15.000 euros»

El Consejo General de Economistas (CGE) prevé que el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda se modere durante los próximos años, después de registrar un incremento superior al 12% en el último ejercicio. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones del CGE, el precio de la vivienda crecerá una media anual del 5% durante los próximos ejercicios, una tasa que seguirá situándose claramente por encima de las previsiones de inflación general. Estas subidas se producirán en un contexto de expansión económica, con un crecimiento estimado del 2,4% para este año, una cifra superior a la prevista tanto por el Gobierno como por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según sus cálculos, la economía habría avanzado un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026.

«Puede haber cierta inflexión en el crecimiento de los precios por el aumento del coste de la financiación y por los mayores esfuerzos del prestatario. No obstante, el problema de acceso a la vivienda es un problema que va a durar tiempo», afirma Antonio Pedraza, presidente de la comisión financiera del CGE. Precisamente, los últimos datos del Banco de España, elaborados a partir de indicadores de la OCDE, señalan que, desde 1980, la proporción de los ingresos que un hogar tendría que destinar para comprar una vivienda (actualmente, alrededor del 40% de los ingresos brutos) ha aumentado un 88,6%, frente al incremento medio del 10% registrado en los países de la Zona Euro.

Alquiler con opción a compra

Tradicionalmente, los compradores necesitaban tener el 20% del valor de la vivienda antes de solicitar financiación al banco, lo que obligaba a muchas familias a posponer durante años su objetivo de adquirir una vivienda en propiedad. Ante este panorama, el alquiler con opción a compra está ganando protagonismo. Esta fórmula permite ocupar una vivienda en régimen de arrendamiento mientras se ahorra el dinero necesario para su futura adquisición. Este modelo «permite iniciar el proceso incluso desde 15.000 euros y vivir desde el primer momento en la vivienda que el usuario quiere comprar», según la fintech Libeen.

El alquiler con opción a compra permite al inquilino acceder a una vivienda en unas condiciones previamente acordadas. Además, puede llegar a un acuerdo con el propietario para que las cuotas del arrendamiento se descuenten total o parcialmente del precio final de la vivienda, de manera que parte de ese dinero contribuya al ahorro necesario para la futura adquisición.

Otra ventaja es que el inquilino dispone de exclusividad para comprar el inmueble durante el periodo establecido. Al mismo tiempo, tiene la posibilidad de residir en la vivienda antes de adquirirla, lo que le permite comprobar si realmente cumple con sus expectativas y se adapta a sus necesidades.

Para el propietario, esta fórmula permite aplicar las ventajas fiscales de un arrendamiento a largo plazo y, al mismo tiempo, asegurar la futura venta del inmueble. Asimismo, si finalmente no se ejerce la opción de compra, conservar la cantidad abonada en concepto de prima, siempre según lo establecido en el contrato.A esto hay que sumar recibe ingresos periódicos mediante el alquiler hasta que se produzca la venta.

Cabe señalar que el precio de venta queda fijado en el momento de formalizar el contrato. Si finalmente se ejerce la opción de compra, se aplicará el importe acordado inicialmente, algo que puede resultar favorable o desfavorable tanto para el inquilino como para el propietario dependiendo de cómo evolucione el mercado.

Condiciones

La parte del contrato de alquiler debe especificar el periodo durante el cual el inquilino podrá ocupar la vivienda en régimen de arrendamiento. Pueden acordarlo ambas partes, aunque la LAU establece cinco años para los contratos entre particulares y siete años cuando el arrendador es una empresa, con posibilidad de prórroga.

También debe quedar establecido el plazo durante el que podrá ejercerse la opción de compra, que normalmente coincide con la duración del alquiler. Asimismo, tiene que reflejar la cantidad que el inquilino abonará cada mes y quién asumirá los gastos relacionados con la comunidad, las reparaciones o las posibles reformas que sean necesarias en la vivienda.

Mientras, en la parte del contrato de compra debe constar el compromiso o intención del propietario de vender la vivienda si el inquilino decide ejercer su derecho de compra, así como el precio de venta que se haya acordado. Por otro lado, es fundamental especificar qué parte de las cantidades abonadas durante el alquiler se descontará del precio final. Finalmente, debe aparecer la cantidad correspondiente a la prima de la opción de compra, que suele situarse entre el 5 % y el 15 % del precio de venta.

«El usuario puede solicitar la compra entre el tercer y el séptimo año, cuando se siente preparado. Durante ese periodo acumula ahorro, genera un historial de pagos documentado y llega al banco con un perfil más sólido. En lugar de esperar años hasta acumular todo el ahorro previo, el usuario puede empezar antes el proceso y convertir parte de su alquiler en ahorro para la compra», explica José Manuel Cartes, CEO de la fintech Libeen.