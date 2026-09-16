Vox acusa al Gobierno de «amparar» a los agresores sexuales de Ceuta y de llamar «terroristas» a los jueces del Supremo

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha acusado al Gobierno que preside Pedro Sánchez de «amparar» a los inmigrantes agresores sexuales de Ceuta y de colaborar con la «tercermundialización» de la ciudad autónoma después de la invasión. Además, ha censurado, en la sesión de control al Ejecutivo central en la Cámara Baja, las palabras de Óscar López, ministro de Sánchez, por llamar «terroristas» a los jueces del Tribunal Supremo.

Después de preguntar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, «cuáles son los planes» del Gobierno con Ceuta, y de la respuesta del socialista, Pepa Millán ha criticado que los ministros del Ejecutivo vengan «con el argumentario aprendido de La Moncloa de que apoyar esas ayudas es lo mismo que apoyar a Ceuta».

«Aquí la única manera de salvar Ceuta es echar al Gobierno que ha facilitado la invasión del territorio español, y esas ayudas son un burdo intento por comprar el silencio de los ceutíes, igual que han hecho con las víctimas de Valencia, igual que han hecho con las víctimas de La Palma», ha subrayado Pepa Millán.

La portavoz de Vox en el Congreso señala que, desde el Gobierno, «consideran que es una solución ampliar las plazas hasta llegar a 10.000 para los invasores, mientras tienen a los ceutíes pensando en marcharse a la Península», además de «hacer una desclasificación selectiva de unos informes para construir un relato y dejar vendida a la Inteligencia española frente a Marruecos».

«Ustedes presentan como un logro la tercermundialización de Ceuta», ha criticado. «Vayan a Ceuta y pregúntenle a las mujeres si prefieren seguir manteniendo con sus impuestos los campamentos de los invasores o si quieren caminar seguras y tranquilas por la noche en sus calles», añade Millán desde su escaño.

A continuación, la dirigente de Vox ha enumerado las «1.357 agresiones, 837 allanamientos, más de 30 agresiones sexuales, que sepa la Fiscalía», que se han producido en Ceuta. «Ustedes están amparando a los autores de todo esto, que no tienen ninguna intención de devolver la normalidad a Ceuta. Que se tienen que acostumbrar a la normalidad estructural. Vamos, que se aguanten con lo que hay», le ha reprochado a Bolaños.

Millán señala a Óscar López

Por último, Millán ha recordado las palabras del ministro Óscar López del lunes, cuando calificó a los jueces del Tribunal Supremo de «lobos solitarios», haciendo una comparativa entre los magistrados y los terroristas que actúan por su cuenta sin formar parte de la organización para perpetrar un crimen. «Después de haber sido identificados al menos 10 yihadistas en Ceuta por la Guardia Civil, salga su compañero Óscar López, que no está, a decir que los jueces del Supremo son lobos solitarios», le ha preguntado la diputada de Vox.

Ustedes llaman terroristas a los jueces del Supremo por paralizar el pucherazo que tenían preparado. Lobos solitarios son los que nos han metido ustedes en Ceuta, por eso los españoles ya odian a este Gobierno más de lo que este Gobierno les odia a ellos», ha completado.