Si tienes corchos de vino en casa, tienes un tesoro: por qué no hay que tirarlos y para qué pueden servir

Los corchos de vino se acumulan en cualquier casa donde se abra una botella de vez en cuando, y casi siempre acaban en el cubo de la basura sin que nadie se pare a cuestionárselo dos veces. Y justo esa costumbre tan extendida pasa por alto que este material tiene unas cualidades muy poco comunes, heredadas directamente de un árbol muy particular.

Ese árbol es el alcornoque, una especie muy presente en el sur de España, y de su corteza sale un material capaz de resistir presión, agua y cambios de temperatura sin alterarse. Conocer esas propiedades cambia por completo la forma de mirar algo que hasta ahora solo servía para tapar botellas, sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que resulta darle una segunda vida.

¿Por qué los corchos de vino son un pequeño tesoro y no basura?

Cada corcho de vino procede de la corteza del alcornoque y está formado por millones de células diminutas llenas de aire: hasta un 90% de su volumen es aire atrapado en una estructura celular muy densa. Esa composición es la que convierte a los corchos de vino en un material ligero, elástico y muy resistente, capaz de recuperar su forma original después de comprimirse.

Además, esa misma estructura celular lo convierte en un aislante térmico y acústico natural, resistente al agua y capaz de amortiguar golpes y vibraciones sin agrietarse.

Recordemos que estas son exactamente las mismas propiedades que buscan la arquitectura y la construcción sostenible cuando usan paneles de corcho para aislar paredes y suelos, un uso industrial que demuestra que las propiedades de un simple corcho de botella no tienen nada de casual.

España, una potencia mundial detrás de cada corcho de vino

Algo que no muchos saben es que España es el segundo productor mundial de corcho, solo por detrás de Portugal, con 506.000 hectáreas de alcornocales que suponen una cuarta parte de la superficie mundial de este árbol.

Cada año se extraen en el país unas 88.400 toneladas de corcho, casi un 30% de la producción mundial, sobre todo concentrada en los alcornocales de Extremadura, Andalucía y Cataluña.

Y como dato de color, la extracción del corcho, llamada saca, no daña al árbol: el alcornoque regenera su corteza de forma natural cada nueve o doce años, por lo que un mismo ejemplar puede aprovecharse durante toda su vida sin necesidad de talarlo.

Esa actividad da empleo, solo en Extremadura, a unas 5.750 personas durante la campaña de recolección del corcho, una cifra que se duplica ampliamente en toda España durante esas semanas de trabajo.

Los usos caseros que le dan una segunda vida a los corchos de vino

Dicho todo esto, antes de tirarlos, conviene guardar unos cuantos corchos de vino en un cajón. Y es que estos sirven para ideas mucho más prácticas que el clásico tablón decorativo de siempre.

Porque con muy poca maña y sin gastar nada, cualquiera puede aprovecharlos en casa. Entre los usos más sencillos y con mejor resultado destacan estos:

Salvamanteles : cortados en láminas y pegados entre sí, protegen la mesa del calor de tazas y cazuelas.

: cortados en láminas y pegados entre sí, protegen la mesa del calor de tazas y cazuelas. Organizador de cables : un par de cortes bastan para sujetar cargadores y auriculares sin que se enreden.

: un par de cortes bastan para sujetar cargadores y auriculares sin que se enreden. Protector de muebles y paredes : en tiras finas, evitan arañazos en el suelo y golpes de puertas contra la pared.

: en tiras finas, evitan arañazos en el suelo y golpes de puertas contra la pared. Sellos caseros : tallados con un cúter, sirven para estampar formas sencillas sobre papel o tela.

: tallados con un cúter, sirven para estampar formas sencillas sobre papel o tela. Marioneta o llavero: pintados y con un cordón o una anilla, se convierten en un pequeño juguete o en un llavero personalizado.

Ya sabiendo todo esto, con un cúter, un poco de pegamento y algo de paciencia, un cajón lleno de corchos se convierte en varios objetos útiles para toda la casa, sin generar ni un solo gramo de residuo nuevo.

Qué hacer si prefieres reciclarlos en lugar de reutilizarlos

Si no apetece hacer manualidades, la alternativa es llevarlos a alguno de los puntos de recogida específicos para corcho que existen en varias ciudades españolas, gestionados en muchos casos por asociaciones y colegios.

Allí, el material se tritura y se transforma en gránulos que sirven de materia prima para paneles aislantes o pavimentos deportivos, cerrando así un ciclo completo sin que ni un gramo acabe en un vertedero.

A diferencia de los tapones de plástico o aluminio, el corcho es cien por cien biodegradable si finalmente acaba en la basura, aunque después de leer esto probablemente sea más difícil volver a tirar uno sin pensárselo.

Así, la próxima botella que se abra en casa puede terminar, con un poco de maña, convertida en salvamanteles antes de que acabe el fin de semana.