Un 40,60% de los vuelos operados en España durante los meses de julio y agosto de 2026 no operó según el horario previsto, según un análisis elaborado por la plataforma de derechos de los pasajeros Flightright sobre una muestra de 219.793 trayectos.

El dato se produce en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo en España. Aena registró 34,9 millones de pasajeros en los aeropuertos de su red durante agosto, un 4,7% más que un año antes, mientras que en julio se alcanzaron 34,4 millones de pasajeros, un 5% más.

Los problemas de puntualidad también se han reflejado en algunos de los principales destinos turísticos. En el aeropuerto de Palma de Mallorca, uno de los principales puntos de entrada de turistas durante el verano, los datos de Eurocontrol apuntan a una elevada proporción de vuelos que no operaron puntualmente durante la temporada estival.

En concreto, 87.884 vuelos registraron retrasos (un 39,98% del total) y 1.346 fueron cancelados (0,61%), situando a la impuntualidad como la principal incidencia del periodo estival.

En el apartado de demoras entre las 20 aerolíneas con mayor volumen analizadas, Jet2 registró la mayor tasa con un 54,10% de sus vuelos retrasados, seguida de Wizz Air Malta (52,19%), easyJet (50,17%), Wizz Air Hungary (48,96%) y Ryanair (48,93%).

En el extremo opuesto, Canary Fly (22,27%), Binter Canarias (27,53%) y Volotea (28,51%) presentaron los menores porcentajes de demora.

Presión sobre la capacidad aérea

En cuanto a las cancelaciones, Lufthansa encabezó el ranking con un 3,88% de sus operaciones suspendidas, por delante de British Airways (2,57%), Air France (1,93%), easyJet (1,34%) e Iberia (1,01%).

El incremento del tráfico aéreo coincide con una elevada presión sobre la capacidad de la red europea de navegación aérea. Eurocontrol ha señalado durante el verano el impacto de las restricciones de capacidad y de la disponibilidad de personal en distintos puntos de la red.

Desde Flightright recuerdan que las reclamaciones por incidencias ocurridas durante este verano continúan rigiéndose por la normativa europea vigente, dado que la reforma del reglamento aprobada en julio entrará en vigor 12 meses y 20 días después de su publicación oficial.