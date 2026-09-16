La Fórmula 1 publica su calendario de 2027: Madrid mantiene sus fechas y Barcelona no tendrá carrera

La Fórmula 1 ha hecho público su calendario de cara a la temporada 2027, que incluye 24 carreras en 22 países diferentes. Madring ya tiene fecha y repetirá el fin de semana de 10 al 12 de septiembre. Más allá de los días clave, destaca la importancia del formato sprint, que se expande a diez Grandes Premios, incluido el de Mónaco y los dos finales (Qatar y Abu Dhabi).

España solo tendrá un fin de semana del Gran Circo, después de que se decidiera que Barcelona se quedaría fuera durante los años impares, ya que Montmeló se irá rotando con Spa-Francorchamps (Gran Premio de Bélgica). Madring acogerá a la Fórmula 1 por segunda vez en su historia.

24 Races. 10 Sprints. 🏁 The 2027 F1 calendar is here! 🤩#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Australia vuelve a perder el debut de la temporada, que lo recupera Bahréin. Los pilotos comenzarán el 2027 con la gira asiática, algo que se lo pondrá muy difícil al público español, ya que la diferencia horaria provoca que seguir los eventos sea especialmente complicado.

La decisión de la Fórmula 1 respecto al formato sprint parece cada vez más clara. Pese al descontento que genera en una parte de la parrilla, la organización considera que este tipo de formato atrae a más público, por lo que le han dado aún más importancia. Los dos últimos Grandes Premios del año se decidirán con este modelo, por lo que podría tener un impacto directo en el mundial.

Portugal y Turquía regresan al calendario

El Gran Circo recuperará dos fines de semana que se tuvieron un gran protagonismo tras la pandemia. El circuito de Portimao regresa después de su corta aparición en las temporadas 2020 y 2021, en ambas ocasiones el ganador fue Lewis Hamilton. La última edición del GP de Turquía también se disputó por última vez en el 2021. Valtteri Bottas fue el vencedor de la última edición, aunque el piloto con más victorias es Felipe Massa (2006, 2007 y 2008).