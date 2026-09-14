Madring, un éxito inédito en la historia de la Fórmula 1

Madring ha cerrado el fin de semana de su gran estreno superando cualquier expectativa generada. Todo el paddock se ha rendido al rotundo éxito del nuevo circuito madrileño que hizo posible el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después. Desde los propios pilotos y sus escuderías hasta invitados de la talla de Rafa Nadal… El mundo ha visto brillar con luz propia a la capital de nuestro país y del deporte.

OKDIARIO ha vivido el Gran Premio de España en primera persona y todos los testimonios, tanto públicos como privados, que ha ido recogiendo de jueves a domingo, reflejaban un encanto general con Madring en los días de su puesta en escena. Caminando por el paddock después de la carrera, pilotos como Pierre Gasly (Alpine) o un trabajador de McLaren respondían sí sin pensarlo dos veces cuando este medio les preguntaba si el circuito había sido de su agrado.

Los elogios públicos se sucedieron durante todo el fin de semana por parte de todo tipo de personalidades, pero el éxito de Madring también se refleja en el dato de su entrada. Y es que la organización del GP de España cifraba en 353.000 el total de espectadores congregados a lo largo de IFEMA y Valdebebas durante el fin de semana de motor.

«Es el mejor estreno de un circuito en los últimos años», afirmaba Carlos Sainz, testigo de otros debuts que ni pisaron los talones a Madring. Exceptuando la circunstancia de las escasas oportunidades para adelantar en carrera, la realidad es que en lo deportivo el circuito ha brindado las emociones fuertes que se presagiaban.

Los estrenos a los que se refería Sainz

El madrileño, sin mencionarlo, puso en valor la primera carrera celebrada en su ciudad en 45 años después de pasar por experiencias como la alcantarilla con la que se topó en el primer Las Vegas 2023, uno que fue criticadísimo por Max Verstappen (cabe recordar su famoso «99% espectáculo y 1% evento deportivo»), o la falta de agarre del asfalto en un Miami 2022 que además careció de barreras suficientes en la curva 14, donde chocaron Checo Pérez y el propio Sainz.

Madring superó otros estrenos recientes como Yeda 2021, que tuvo el gran pero del altísimo riesgo que suponía la estrechez entre los muros en curvas sin visibilidad, o los bordillos punzantes de Qatar 2021 que causaron varios pinchazos en las ruedas, a lo que dos años después se sumó el calor extremo que provocó vómitos de Esteban Ocon dentro de su casco y obligó a la F1 a atrasar a noviembre la fecha de la cita.

Elogios a Madring

Madrid arrasó con todo y convenció a todos con una experiencia única tanto deportiva como social. La muestra de orgullo de la leyenda del tenis y el deporte español, Rafa Nadal, así lo demuestra: «Enhorabuena Madrid por una gran semana de F1. Orgulloso de que en España alberguemos eventos de tanto impacto internacional. Felicidades a Madring por haberlo hecho posible».

El colorido del circuito fue único y su éxito, inédito. Nunca antes en la historia se había construido un circuito en apenas 15 meses. Y mucho menos uno tan potente y que presenta tantos desafíos. Kimi Antonelli grabó su nombre en el primer trofeo de Madring que emula la silueta de la ya icónica Monumental… quién sabe si en su segunda edición Madring doblará la apuesta coronando a un español.