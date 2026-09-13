Antonelli se sacude de Norris con ayuda de McLaren y vence en Madring con Alonso 17º y abandono de Sainz

Kimi Antonelli se ha proclamado vencedor de la primera carrera en la historia de Madring. El líder del Mundial de Fórmula 1 2026 ganó el Gran Premio de España tras lograr sacudirse de Lando Norris con la ayuda de McLaren, escudería del campeón del mundo. Los papaya mandaron a boxes a destiempo al piloto británico al final de la bandera amarilla por el abandono de Lance Stroll y éste se quedó sin opciones de victoria.

Fernando Alonso y Carlos Sainz vivieron una jornada dramática, aunque si hay que elegir quién salió peor parado, ese fue el madrileño… en su casa. El de Williams empañó su gran salida chocándose con Yuki Tsunoda, lo que afectó a su monoplaza hasta el abandono final y además cerró el espacio a su compatriota antes del túnel y la FIA le sancionó con cinco segundos. Un desastre que no pudo remediar el asturiano, que acabó decimoséptimo y a 40 segundos de Oliver Bearman.

Los integrantes del podio se mantuvieron respecto a la salida, pero mutaron las tres posiciones. Max Verstappen fue segundo tras resistir a Norris en las últimas vueltas y Charles Leclerc terminó cuarto después de rodar en cabeza hasta la vuelta 48. Su compañero, Lewis Hamilton, tuvo que abandonar por un problema de frenos que cerca estuvo de ocasionar un escenario caótico. George Russell, lejísimos de nuevo de Antonelli, Liam Lawson, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg cerraron el top 10 en Madring.

El triunfo cayó en manos del italiano, que da otro paso de gigante hacia el título con el segundo consecutivo tras el del pasado fin de semana en su país. La carrera lo tuvo todo en las primeras vueltas: una buena salida, toques con los muros, dos abandonos, un coche de seguridad virtual y hasta un toque entre Alonso y Sainz. En el segundo tramo bajó algo la intensidad y nos dejó el momento menos deseado: la retirada del madrileño en su ciudad.

Antonelli, de Madrid al cielo

La retirada de Lance Stroll fue clave y cambió por completo la prueba, ya que dejó a un Antonelli que ya había parado a las puertas de la victoria. El italiano sólo tuvo que mantenerse en pista, minimizar riesgos y sacar todo el ritmo del Mercedes hasta que Leclerc se dirigiese a boxes. Tras 48 vueltas con el neumático duro de salida, el monegasco entró y Kimi se acercaba al cielo desde Madrid.

Las últimas siete vueltas parecían un regalo para el espectador, con Antonelli, Verstappen y Norris separados por 1,5 segundos, pero el italiano aprovechó su plus de velocidad para escaparse mientras los contendientes del pasado campeonato se disputaban la segunda posición. El holandés resistió y rubricó en Madrid su segundo podio seguido con el Red Bull.

Resultados del GP de España

Kimi Antonelli Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc George Russell Liam Lawson Franco Colapinto Oscar Piastri Arvid Lindblad Nico Hülkenberg Esteban Ocon Pierre Gasly Gabriel Bortoleto Yuki Tsunoda Alex Albon Oliver Bearman Fernando Alonso Valtteri Bottas