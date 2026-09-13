Gran enfado de Fernando Alonso con Carlos Sainz en Madrid: «¡Me ha apretado contra el muro!»

Fernando Alonso y Carlos Sainz protagonizaron uno de los momentazos de la primera carrera de la historia en Madring. Los pilotos españoles se picaron entre sí por un incidente en el que el madrileño cerró el espacio al asturiano en la entrada al primer túnel del circuito. El de Aston Martin terminó enfadado y así lo expresó por la radio: «¡Me ha apretado contra el muro»!

El mensaje de Alonso se produjo al mismo tiempo que Sainz tenía que coger la escapatoria de esa curva para no colisionar. Por suerte, el incidente no terminó en accidente para ninguno de los dos, pero sí en investigación de la FIA, que se saldó con una sanción de cinco segundos para el de Williams. Lewis Hamilton y Lance Stroll abandonaron en las 15 primeras vueltas de la carrera del Gran Premio de España, ambos por un problema en los frenos.

Toque entre Alonso y Sainz 💥 CABREO MONUMENTAL de Fernando por radio #EspañaDAZNF1 🇪🇸 #MADRING pic.twitter.com/csCzth3uos — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

«En la salida le dio a dos personas y ahora me tira al muro frenando», añadió Alonso en esa radio contra Sainz, al que la FIA le sancionó con cinco segundos por este lance. Durante la bandera amarilla por el abandono de Stroll, el asturiano fue a boxes, mientras que el madrileño entraría más tarde para reparar esos daños de la salida a los que se refería su compatriota y así cumplir la penalización.