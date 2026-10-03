El Tartiere se vuelca con Ceuta y carga contra Pedro Sánchez
Los aficionados corearon "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!" durante el encuentro de España contra República Checa
Desde una parte de la grada también se escuchó el cántico "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" dirigido contra el presidente del Gobierno
Sigue en directo el España-República Checa
El Carlos Tartiere también mostró su apoyo a Ceuta durante el encuentro de la selección española frente a la República Checa. Desde las gradas se escuchó con fuerza el «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!», lema que se ha extendido por toda España después de la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. El Tartiere también mostró su malestar con el presidente del Gobierno y volvió a escucharse el ya habitual «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», coreado por parte de los aficionados presentes en el estadio y sólo frenado por una ocasión de España de hacer gol.
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