El Tartiere se vuelca con Ceuta y carga contra Pedro Sánchez

El Carlos Tartiere también mostró su apoyo a Ceuta durante el encuentro de la selección española frente a la República Checa. Desde las gradas se escuchó con fuerza el «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!», lema que se ha extendido por toda España después de la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. El Tartiere también mostró su malestar con el presidente del Gobierno y volvió a escucharse el ya habitual «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», coreado por parte de los aficionados presentes en el estadio y sólo frenado por una ocasión de España de hacer gol.