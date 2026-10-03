El capitán Rodri se reencuentra más de dos años después con el gol con España

Rodri marcó el segundo gol de España ante República Checa en Oviedo para encarrilar el partido en el minuto 36. El capitán español aprovechó un balón muerto en el área tras un buen pase interior de Pedri. Volvió a marcar con la selección española más de dos años después.

No marcaba Rodri un gol con España desde el 30 de junio de 2024, en los octavos de la Eurocopa contra Georgia. El gran capitán de España se reencontró con el gol más de dos años después en esta Liga de Naciones ante República Checa.

El primer gol de Rodri en todos sus partidos oficiales desde el pasado 4 de marzo de 2026. Lo hizo con la camiseta del Manchester City en un partido de Premier League ante el Nottingham Forest.