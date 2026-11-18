Míchel González ha compartido uno de los recuerdos más personales de su trayectoria como futbolista. El que fuera uno de los grandes protagonistas de la Quinta del Buitre ha echado la vista atrás para recordar cómo vivió el nacimiento de su primer hijo en una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. Una experiencia que estuvo marcada por la distancia, ya que apenas un día después de convertirse en padre tuvo que incorporarse a la concentración de la selección española para preparar la Eurocopa de 1988. Una situación muy diferente a lo que supone hoy ser padre para un futbolista profesional.

«Mi hijo mayor nació el 25 de mayo y yo a partir del 26 estuve 50 días con la Selección Española en una Eurocopa entre concentración y partidos», ha explicado Míchel al recordar aquella etapa. El ex futbolista ha reconocido que no pudo disfrutar de los primeros momentos de vida de su hijo como le habría gustado, debido a las obligaciones profesionales que tenía en aquel momento. Una de las anécdotas que más le ha marcado tiene que ver con la manera en la que recibía noticias del pequeño. «Recuerdo recibir una foto por fax de él con 15 días», ha contado.

Una imagen que refleja perfectamente cómo ha cambiado también el fútbol en ese sentido durante las últimas décadas. En aquella época no existían los teléfonos móviles actuales, las videollamadas ni la posibilidad de estar conectado permanentemente con la familia. Para Míchel, aquella fotografía era una de las pocas formas de ver cómo iba creciendo su hijo mientras permanecía concentrado con sus compañeros.

Míchel y su familia

Míchel, que se casó con Mercedes Luengo en 1986, ha reconocido en otras ocasiones que su carrera deportiva le impidió estar presente en determinados momentos familiares. De hecho, considera que una de las cosas que le habría gustado cambiar de aquella época es haber podido disfrutar más de sus hijos durante sus primeros años de vida. El ex jugador también ha hablado públicamente de las situaciones incómodas que tuvieron que soportar su mujer, sus padres y sus amigos por su enorme popularidad como jugador del Real Madrid.

«Mi mujer ha tenido que comerse muchas situaciones incómodas», llegó a reconocer durante su intervención en el programa ‘La matemática del espejo’, de RTVE. Una confesión con la que quiso poner en valor el papel que desempeñó Mercedes durante su carrera profesional y todo lo que tuvo que asumir mientras él estaba centrado en el fútbol. «Mi mujer iba al mercado, a llevar a los niños al colegio… y yo hacía mis cosas, pero seguía en mi mundo. Entonces cuando me alejé durante un tiempo, vi que ellos sufrían», añade.

Ahora, con otra perspectiva y convertido también en abuelo, Míchel disfruta de una etapa mucho más familiar. Precisamente, ha explicado que estar con sus nietos es una de las grandes satisfacciones de su vida. Una faceta que le permite recuperar parte de aquel tiempo que, por las exigencias del fútbol profesional, no pudo dedicar a sus propios hijos Adrián y Álvaro.