Se ejercita Alcaraz en la Sebastopoli, la pista anexa a la central del Inalpi Arena, cuando se acerca a un costado de la cancha junto a Samu López y comienza a realizar movimientos de derecha. Nada fuera de lo común si no llega a ser porque la raqueta con la que golpeaba no tenía cordaje. La secuencia dibujaba al entrenador lanzando bolas a corta distancia que, tras botar, Alcaraz golpeaba con la raqueta sin cuerda.

No es la primera vez que el murciano lo lleva a cabo; ya lo realizó durante su proceso de recuperación. Consiste en simular el golpeo y buscar que la pelota pase limpia por el centro del aro sin tocar el marco. O, en algunas variantes de precisión, intentar golpearla directamente con el borde del marco. Alcaraz ejecuta la mecánica completa del golpe enfocándose en la coordinación y el punto de impacto.

Con ello, Alcaraz consigue encontrar el punto dulce al no haber cordaje que ‘perdone’ un golpe descentrado; adelanta el punto de golpeo; flexiona las piernas y baja el centro de gravedad; y elimina el impacto y las vibraciones. OKDIARIO, uno de los medios españoles desplazados a Turín para cubrir las ATP Finals, preguntó al murciano por los entresijos de este ejercicio.

«Son ejercicios de tocarla o intentar tocarla en el punto dulce de la raqueta y sacar la mano hacia adelante. En Turín la bola va muy rápida y te da muy poco tiempo de margen. Si tú intentas jugar como en tierra, de tirar la bola por arriba, al final te están comiendo. Y este es un tipo de ejercicios que viene bien para sacar la mano hacia adelante, para tocarla siempre en el centro de la raqueta, para estar agachados, que aquí la bola no bota tanto… Este tipo de ejercicios son los que me han hecho entender y mejorar mucho mi juego en indoor», explicó el murciano.

Alcaraz también apunta al servicio como otra de sus grandes mejoras para gobernar en indoor. «Hemos mejorado el hecho de entender cómo debemos jugar en indoor. Más agachado, sacando la mano más adelante… Hemos hecho ciertos ejercicios no para hacerlo mejor, sino para hacerme entender a mí mismo qué es lo que tengo que hacer. No hemos cambiado nada, sino simplemente ha sido tema de concentración y de conciencia», añade Carlitos.

Ejercicios y cambios que han desembocado en la mejor versión de Alcaraz en indoor. Atraviesa una racha de once victorias consecutivas en pista cubierta tras superar su lesión de muñeca. Conquistó el ATP 500 de Viena frente a Álex de Miñaur y el Masters 1000 de París, donde doblegó a Ben Shelton. Ahora, en las ATP Finals de Turín, ya ha firmado un imponente debut ante Frances Tiafoe y se carea ahora con Medvedev para dejar el billete a semifinales prácticamente sellado.