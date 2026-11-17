Carlos Alcaraz saluda y bromea cuando se encuentra con los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO. Viene de pasar el rodillo por encima de Tiafoe y dar, de paso, un aviso. Ha alcanzado su mejor versión en indoor y todavía no ha ganado las ATP Finals. Ritmo y voracidad. ¿Quién puede pararle? ¿Zverev? ¿Shelton? Su primer set ante Tiafoe fue calificado con un 9,8 sobre 10. Ahí es nada.

«Hasta el diez todavía hay margen, entonces puedo jugar mejor», dice entre risas. «La sensación que he tenido cuando he salido a pista en el primer set ha sido muy alta. Sentía que todo iba dentro y que no me hacía daño. Sentía que podía hacer cualquier cosa y que iba a ir dentro. Y la rodilla, todo bien. Me he movido bien y me he sentido bien. Vamos a seguir cuidándola, pero de momento está yendo genial», añadió el murciano.

Eso opina el ejecutador, que coincide con la víctima, Frances Tiafoe, también rendido al potencial del murciano. Tiene momentos en los que es ‘Superman’ y juega de una forma alucinante. Es una de esas situaciones en las que hay que valorar la grandeza. Yo soy de los que valoran la grandeza. Pero, al mismo tiempo, aunque haya jugado de maravilla, no soy de los que ponen a nadie en un pedestal. Es decir, reconozco sus méritos, pero no quiero estar todo el tiempo diciendo lo bueno que es. Al fin y al cabo, alguien tendrá que ganarle», reflexiona el estadounidense.

El huracán Alcaraz arrolló a Tiafoe

El reloj señalaba prácticamente un cuarto de hora de juego cuando Tiafoe, desesperado ante el tenis de Alcaraz, levantaba los brazos y festejaba irónicamente. El público del Inalpi Arena se puso en pie para celebrar que Tiafoe consiguió su primer juego del partido a la quinta oportunidad. Rugió la grada para motivar a un Tiafoe que estaba siendo barrido.

‘Por fin’, viene a decir su comunicación corporal. Más irónica y resignada fue su expresión verbal hacia su equipo. Después del mencionado juego, ambos tenistas fueron a sus respectivos banquillos y miraron hacia su box. «Al menos ya no pierdo 6-0», dijo Tiafoe con una sonrisa a caballo entre la desesperación y la resignación ante el vendaval de Alcaraz.