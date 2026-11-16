Alcaraz busca la perfección: «¿Un 9,8 de calificación ante Tiafoe? Todavía hay margen hasta el diez; siento que puedo ganar cada torneo»

Carlos Alcaraz saluda y bromea cuando se encuentra con los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO. Viene de pasar el rodillo por encima de Tiafoe y dar, de paso, un aviso. Ha alcanzado su mejor versión en indoor y todavía no ha ganado las ATP Finals. Ritmo y voracidad. ¿Quién puede pararle? ¿Zverev? ¿Shelton? Su primer set ante Tiafoe fue calificado con un 9,8 sobre 10 después de ganar 16 de 17 puntos al servicio. Ahí es nada.

«Hasta el diez todavía hay margen, entonces puedo jugar mejor», dice entre risas. «La sensación que he tenido cuando he salido a pista en el primer set ha sido muy alta. Sentía que todo iba dentro y que no me hacía daño. Sentía que podía hacer cualquier cosa y que iba a ir dentro. Y la rodilla, todo bien. Me he movido bien y me he sentido bien. Vamos a seguir cuidándola, pero de momento está yendo genial», añadió el murciano.

Este puede ser el año de Alcaraz para convertirse en Maestro. El escenario dibuja un cuadro sin Sinner y con el murciano a velocidad de crucero. «Siento que puedo ganar cada torneo. No voy a mentir. Al final, lo que uno piensa es lo más importante. Si tú vas a un torneo pensando que eres capaz de ganarlo, las probabilidades y la confianza aumentan. Si tú mismo no te dices cosas bonitas… ¿Quién te las va a decir? Lo que no pienso es que sea el máximo favorito. Eso es lo que realmente no pienso. Estamos los ocho mejores jugadores del mundo del año. Todos, yo creo que tienen las mismas capacidades y las mismas probabilidades de ganar el torneo», explicó Alcaraz.

Alcaraz resignó a Tiafoe

El reloj señalaba prácticamente un cuarto de hora de juego cuando Tiafoe, desesperado ante el tenis de Alcaraz, levantaba los brazos y festejaba irónicamente. El público del Inalpi Arena se puso en pie para celebrar que Tiafoe consiguió su primer juego del partido a la quinta oportunidad. Rugió la grada para motivar a un Tiafoe que estaba siendo barrido.

‘Por fin’, viene a decir su comunicación corporal. Más irónica y resignada fue su expresión verbal hacia su equipo. Después del mencionado juego, ambos tenistas fueron a sus respectivos banquillos y miraron hacia su box. «Al menos ya no pierdo 6-0», dijo Tiafoe con una sonrisa a caballo entre la desesperación y la resignación ante el vendaval de Alcaraz.