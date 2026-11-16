La desesperación de Tiafoe en pleno partido ante el vendaval de Alcaraz: «Al menos ya no pierdo 6-0»

El reloj señalaba prácticamente un cuarto de hora de juego cuando Tiafoe, desesperado ante el tenis de Alcaraz, levantaba los brazos y festejaba irónicamente. El público del Inalpi Arena se puso en pie para celebrar que Tiafoe consiguió su primer juego del partido a la quinta oportunidad. Rugió la grada para motivar a un Tiafoe que estaba siendo barrido.

‘Por fin’, viene a decir su comunicación corporal. Más irónica y resignada fue su expresión verbal hacia su equipo. Después del mencionado juego, ambos tenistas fueron a sus respectivos banquillos y miraron hacia su box. «Al menos ya no pierdo 6-0», dijo Tiafoe con una sonrisa a caballo entre la desesperación y la resignación ante el vendaval de Alcaraz.

Al servicio, al resto, con la derecha, de revés… Tiafoe no sabía por dónde le venían los golpes. O sí lo conocía y simplemente no pudo frenarlo. Ambas dos. Para cuando quiso reaccionar, Alcaraz ya le había roto dos veces el servicio y se había apuntado su saque otras dos. El banquillo de Tiafoe y el Inalpi Arena unieron fuerzas. «Let’s go, Big Foe», bramaban desde la grada. Aplausos por doquier cuando gana un punto desde su box.

Todo lo que fuera necesario para que no se dejara ir. La gente quería tenis, pero Alcaraz tenía otros planes. Se lo ofreció, pero de manera unidireccional. Un torrente tenístico que arrasa todo lo que se encuentra. También en indoor, su hasta ahora asignatura pendiente. Vaya si se ha aplicado. Le dieron un 9,8 a su primer set, en el que ganó 16 de 17 puntos con su servicio.

Tiafoe, que o bien le había ganado o bien había llevado al límite a Alcaraz en sus tres enfrentamientos anteriores, pareció un títere en manos del murciano. Su derecha fue demoledora. Encontraba ángulos, cambiaba alturas y velocidades. Al resto mostraba agresividad y con su saque una solidez inquebrantable. Es la mejor versión de Alcaraz desde que volvió de lesión y sin las añejas desconexiones en algún tramo del partido. Nada. Todo concentración y tenis. ¿Quién le puede parar? ¿Zverev? ¿Shelton?