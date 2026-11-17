Wayne Rooney nunca ha dejado a nadie indiferente. El legendario jugador inglés del Manchester United siempre sorprendió por su increíble calidad en los terrenos de juego, pero también fuera de ellos. Tras su retirada, las primeras imágenes del ex futbolista causaron impacto al estar fuera de forma y con un aspecto realmente descuidado. Sus últimas palabras revelan el motivo de aquel cambio físico.

El mítico delantero entonó una dura confesión, en la que aseguró que incluso «hubo un momento» en el que pensó en el suicidio. Lo llamativo es que esta depresión tuvo lugar en su mejor etapa futbolística. «Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera», dijo Rooney.

«Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho», explicó.

En el pódcast Life at the Midpoint, el que fuera el máximo goleador de la selección inglesa admitió que no quería buscar ayuda porque había que «enmascarar las debilidades» y que si lo hubiera hecho, se habría sentido «menos hombre». Ya retirado, a sus 41 años, Rooney es ahora uno de los comentaristas en televisión más reputados, además de que escribe columnas de opinión en la BBC.