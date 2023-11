Rooney habla abiertamente sobre sus problemas con el alcohol: «Bebía hasta desmayarme…»

Wayne Rooney ha hablado abiertamente sobre sus problemas con el alcohol que le persiguieron durante buena parte de su vida. El ahora entrenador del Birmingham, que en su día fue una de las mayores promesas del fútbol inglés y que batió registros goleadores en Everton y United, ha revivido los episodios más duros de su carrera en una entrevista concedida a la leyenda del rugby, Rob Barrow.

«Cuando tenía 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía de casa. Bebía casi hasta desmayarme. No quería estar rodeado de gente porque a veces te sientes avergonzado y otras veces sientes que les has decepcionado». Estas palabras salieron de la boca de Wayne Rooney en su primera intervención en una entrevista desgarradora en la que habló de los problemas que tuvo con el alcohol cuando era uno de los mejores jugadores del Inglaterra y una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Wayne Rooney también afirmó que recurrió al alcohol para aprender a lidiar con el trato con la gente. «Al final, no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de ayudarme a superarlo. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo», zanjó en una entrevista en el podcast de Rob Barrow, leyenda del rugby inglés. «He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi liberación fue el alcohol», resumió con una frase estremecedora que se ha hecho viral en Reino Unido.

Rooney y los problemas con el alcohol

Rooney también opinó sobre su dependencia del alcohol y los problemas derivados de una adicción que ha superado. «Cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes quedar en un lugar bajo y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener», afirmó la leyenda del fútbol inglés y ahora entrenador del Birminghan.

Rooney causó sensación en Reino Unido después debutar con el Everton a los 16 años. Tras anotar 28 partidos en los primeros 117 partidos con el equipo de Liverpool, el United puso encima de la mesa 15 millones de Libras para llevarse a una de la mayor promesa del fútbol inglés. En Old Trafford Rooney se convirtió en leyenda tras anotar 253 goles y ganar todos los títulos posibles, Champions League incluida, con uno de los mejores equipos de la historia de Reino Unido con Cristiano Ronaldo y a las órdenes de Sir Alex Ferguson.

Después regresó al Everton y finalizó su carrera en Estados Unidos antes de iniciar su carrera en los banquillos. Ahora, a parte de dirigir a varios equipos de la Championship inglesa, también intenta que su mensaje contra el alcohol cale en los jóvenes que han tenido los mismos problemas que tuvo a su edad. Desde luego, el mensaje de una de las mayores leyendas del fútbol inglés puede calar entre los que están intentando superar esta dura adicción.