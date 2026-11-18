Cada año, miles de trabajadores sufren accidentes laborales que no siempre terminan con una incapacidad permanente. En muchos casos, después del alta quedan secuelas que ya no desaparecen del todo aunque la persona vuelva a trabajar. Y es ahí donde entra una indemnización de la Seguridad Social que no todo el mundo conoce y que puede alcanzar los 9.512 euros, dependiendo de la lesión.

La Ley General de la Seguridad Social contempla estas situaciones cuando quedan lesiones, mutilaciones o deformidades definitivas provocadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Para cobrar, la secuela tiene que aparecer en el baremo oficial y no ser lo bastante grave como para dar lugar a una incapacidad permanente.

Se permite pedir indemnización a los trabajadores que sufran un accidente laboral y no les den la incapacidad permanente

El artículo 201 de la LGSS regula las llamadas lesiones permanentes no incapacitantes. La propia norma las define como aquellas «lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo»» que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador. Por tanto, se puede seguir trabajando y tener reconocida una lesión permanente al mismo tiempo. En esos casos, la compensación no se cobra mes a mes, como ocurre con una pensión, sino de una sola vez.

La cantidad dependerá de la lesión que haya quedado después del accidente. Para calcularla se utiliza el baremo oficial, donde aparecen recogidas las secuelas y la indemnización que corresponde a cada una.

Estas son algunas de las lesiones que permiten cobrar

La Orden ISM/450/2023 actualizó las cantidades y recoge más de un centenar de lesiones. Algunas tienen indemnizaciones de pocos cientos de euros y otras superan los 9.000.

Entre las más destacadas aparecen estas:

Pérdida de la nariz: 9.512 euros.

9.512 euros. Deformaciones graves del rostro: entre 2.300 y 9.512 euros.

entre 2.300 y 9.512 euros. Pérdida total del pene: 8.158 euros.

8.158 euros. Pérdida de los dos testículos: 7.643 euros.

7.643 euros. Pérdida de los dos ovarios: 7.643 euros.

7.643 euros. Deformaciones de los órganos genitales externos de la mujer: entre 1.881 y 7.643 euros.

entre 1.881 y 7.643 euros. Pérdida de las dos mamas: 6.541 euros.

6.541 euros. Pérdida de glándula pancreática: 5.439 euros.

5.439 euros. Pérdida de un riñón: 5.103 euros.

5.103 euros. Pérdida de las dos orejas: 4.588 euros.

4.588 euros. Hipoacusia que afecte a ambos oídos: 4.289 euros.

4.289 euros. Pérdida completa del dedo índice, incluido el metacarpiano: hasta 3.438 euros.

hasta 3.438 euros. Anquilosis de rodilla en posición favorable: 3.438 euros.

3.438 euros. Pérdida de una mama: 3.067 euros.

3.067 euros. Pérdida de glándula tiroides: 3.067 euros.

3.067 euros. Pérdida de glándula paratiroides: 3.067 euros.

3.067 euros. Pérdida de glándulas salivares: 2.899 euros.

2.899 euros. Pérdida total del primer dedo del pie: 2.684 euros.

2.684 euros. Alteraciones de la voz y del lenguaje: entre 863 y 2.899 euros.

entre 863 y 2.899 euros. Pérdida de una oreja: 2.168 euros.

2.168 euros. Pérdida del sentido del olfato: 1.450 euros.

1.450 euros. Pérdida completa del dedo meñique: hasta 1.617 euros.

hasta 1.617 euros. Acortamientos de entre 2 y 4 centímetros: 1.366 euros.

1.366 euros. Rigidez de rodilla: desde 731 euros, según el grado de limitación.

El listado es bastante más amplio e incluye también pérdidas parciales de dedos, problemas de visión, lesiones en los pies, pérdida de olfato, rigideces articulares y acortamientos de extremidades. No todas las secuelas tienen la misma valoración, por lo que dos trabajadores que hayan sufrido accidentes similares pueden acabar recibiendo cantidades diferentes hasta llegar a los 9.500 euros.

No hace falta tener una incapacidad permanente

Aquí está uno de los puntos que más dudas genera ya que para cobrar esta indemnización no es necesario que la Seguridad Social reconozca una incapacidad permanente. Precisamente está pensada para quienes tienen una lesión definitiva pero conservan capacidad para seguir trabajando. Es decir, que el trabajador puede reincorporarse a su puesto y, al mismo tiempo, tener derecho al pago si la secuela aparece en el baremo y cumple los requisitos.

En 2024 se registraron cerca de 650.000 accidentes laborales con baja en España, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Muchos terminan con una recuperación completa, pero otros dejan consecuencias que permanecen aunque la persona vuelva a incorporarse a su puesto de trabajo. Ahí es donde entra esta prestación, por lo que no sustituye una pensión ni funciona igual que una incapacidad. Se trata de un pago único ligado a la lesión que haya quedado después del accidente.

Si faltaron medidas de seguridad, la cantidad puede subir

También puede darse otro escenario. Si el accidente se produjo porque la empresa no cumplió con las medidas de seguridad, la LGSS contempla un recargo. El artículo 164 establece que las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional pueden incrementarse entre un 30% y un 50% cuando se acredita un incumplimiento de las obligaciones preventivas. Para que se aplique, tiene que demostrarse que existió esa falta de seguridad. Puede tratarse, por ejemplo, de ausencia de protecciones, equipos defectuosos o incumplimientos en materia de prevención.

Ese recargo corre directamente a cargo del empresario y no puede trasladarse a una aseguradora. Así, un trabajador que no tenga reconocida una incapacidad permanente puede cobrar igualmente una compensación si conserva una lesión definitiva incluida en el baremo. Y en determinados casos, la cifra puede llegar a superar ligeramente los mencionados 9.500 euros.