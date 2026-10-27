Subida histórica de la incapacidad permanente total en 2027 en España: la tabla de los nuevos importes

La subida de las pensiones de 2027 no ha confirmado de momento, cuál va a ser el porcentaje definitivo, pero sí que se sabe que se va a producir y la incapacidad permanente total será una de las prestaciones que notarán ese incremento. Todavía falta que se conozcan los últimos datos de inflación del año, pero las previsiones sitúan una subida alrededor del 3,5%, por lo que ya podemos calcular de forma aproximada cuánto cobrarían los beneficiarios a partir de enero. Eso sí, el aumento no será idéntico para todos, ya que depende de la cuantía reconocida en cada caso, aunque en las pensiones más altas la diferencia mensual puede superar con facilidad los 100 euros.

La evolución del IPC durante los últimos meses es la que está empujando estas estimaciones al alza. Septiembre cerró con una inflación interanual del 4,9%, un nivel que eleva la media utilizada para actualizar las pensiones contributivas. Falta todavía conocer qué ocurre en octubre y noviembre, dos meses decisivos para cerrar el cálculo definitivo, pero si no se produce un giro fuerte en los precios, la revalorización podría moverse cerca del mencionado 3,5%, por encima de la aplicada en 2026.

Subida histórica de la incapacidad permanente total en 2027

La incapacidad permanente total forma parte de las pensiones contributivas y eso significa que también queda sujeta a la revalorización anual vinculada al IPC. La referencia legal sigue siendo la Ley 21/2021, que obliga a revisar estas prestaciones tomando como base la evolución media de los precios entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. En el caso de 2027, el cálculo tendrá en cuenta todo lo ocurrido desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026, de manera que todavía falta conocer una parte del recorrido antes de poder hablar de una cifra cerrada.

Sin embargo, con la información disponible hasta ahora, la media provisional ronda el 3,3%, pero el dato puede moverse cuando se incorporen octubre y noviembre. Si la inflación mantiene el tono de los últimos meses, el porcentaje final podría acercarse al 3,5%, que es la referencia que ahora utilizan varias estimaciones. La confirmación llegará en diciembre y será entonces cuando se pueda saber con exactitud qué subida se aplicará desde el 1 de enero.

Así quedarán los importes con la subida estimada

El importe final no será igual para todos los beneficiarios. En la incapacidad permanente total, cada pensión parte de una base reguladora distinta y de unas circunstancias concretas, así que la revalorización se aplicará sobre la cantidad que ya tenga reconocida cada persona. Tomando como referencia una subida del 3,5%, los ejemplos quedarían de esta manera:

800 euros pasarían a 828 euros.

1.000 euros pasarían a 1.035 euros.

1.200 euros se convertirían en 1.242 euros.

1.400 euros subirían hasta 1.449 euros.

1.600 euros pasarían a 1.656 euros.

1.800 euros quedarían en 1.863 euros.

2.000 euros alcanzarían los 2.070 euros.

2.200 euros pasarían a 2.277 euros.

2.400 euros subirían hasta 2.484 euros

2.600 euros se situarían en 2.691 euros.

2.800 euros alcanzarían los 2.898 euros

3.000 euros pasarían a 3.105 euros.

La subida se nota más en términos absolutos cuanto mayor sea la pensión de partida. Como acabamos de ver, una prestación de 1.000 euros ganaría 35 euros más al mes, mientras que otra de 3.000 euros sumaría 105 euros mensuales. Son cifras orientativas, porque el porcentaje definitivo todavía no se ha aprobado y dependerá del resultado final del IPC.

Cómo se calcula esta pensión

La incapacidad permanente total se reconoce cuando una persona no puede seguir realizando las tareas esenciales de su profesión habitual, aunque conserve capacidad para trabajar en otra actividad diferente. Ese matiz es importante porque distingue esta modalidad de otros grados de incapacidad en los que las limitaciones laborales son más amplias. La cuantía se obtiene, en términos generales, aplicando el 55% sobre la base reguladora correspondiente. En determinados casos ese porcentaje puede aumentar hasta el 75%, sobre todo a partir de los 55 años y cuando concurren circunstancias que dificultan especialmente el acceso a otro empleo compatible.

De ahí que dos beneficiarios con el mismo grado de incapacidad puedan cobrar cantidades muy distintas. El resultado depende del historial de cotización, de la base reguladora, de la edad y también de la causa que dio origen a la prestación. Por eso, las cifras orientativas sirven para hacerse una idea de la subida, pero no sustituyen el cálculo individual de cada pensión.

Cuándo se sabrá la cifra definitiva

La fecha clave llegará en diciembre. Será entonces cuando se conozca el dato completo necesario para calcular la revalorización de las pensiones de 2027. Hasta ese momento, cualquier porcentaje que circule debe tratarse como una estimación. Y si finalmente la subida queda cerca del 3,5%, los beneficiarios de una incapacidad permanente total empezarán a notar el incremento desde enero. La cuantía exacta dependerá de lo que cobre cada persona, pero el efecto será directo: a mayor pensión, mayor será también el aumento mensual. Por el momento, la evolución del IPC apunta a una revalorización más fuerte que la aplicada en 2026, pero como decimos, falt todavía ese último tramo del cálculo, a pesar de que el escenario actual deja una idea bastante clara de por dónde pueden moverse las nuevas cantidades.