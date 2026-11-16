El PP y Alberto Núñez Feijóo parten como claros favoritos para las elecciones generales del 29 de noviembre, según las casas de apuestas. Las empresas del sector que han abierto mercados referentes a la política española y a los comicios del 29-N consideran que los populares ganarán en las urnas a un Pedro Sánchez cuyas cuotas resultan atractivas para aquellos que piensen en un potencial triunfo del PSOE, muy poco probable según los expertos.

Los mercados abiertos consideran tanto al ganador de las elecciones generales –pagan 4,55 veces más al PSOE que al PP– como la manera en la que se formará el próximo Gobierno de España. Ahí, la coalición PP-Vox es la principal candidata para suceder al Ejecutivo socialcomunista liderado por Pedro Sánchez.

Bwin, una de las principales casas de apuestas del mercado, vaticina que el Partido Popular será el partido con más escaños tras el 29 de noviembre. Con una cuota de 1,14 euros por cada euro apostado, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es favorita por encima del PSOE de Pedro Sánchez, que daría a los apostantes 4,50 € por euro apostado. Por su parte, un triunfo de Vox está pagado a 67 €, mientras que la victoria de otra formación más allá de las tres primeras fuerzas se paga a 101 euros por euro apostado en esta casa de apuestas.

Otra de las empresas especializadas, Sportium, va más allá y sólo paga con una cuota 1,10 el triunfo del PP sobre el PSOE en las elecciones del 29-N, mientras que deja a los socialistas con 5 € de cuota en caso de que Sánchez supere a Feijóo en las urnas. Las mismas cuotas son con las que trabaja actualmente Winamax, que añade otro mercado sobre «qué gobierno se formará tras las elecciones generales». Aquí, paga con 1,15 € por cada euro apostado a la coalición PP-Vox, y cuota 5 al PSOE en coalición con partidos separatistas y comunistas.

Bwin también ofrece este mercado, y en su caso la cuota es algo superior, de 1,20 € por euro apostado, para una coalición PP-Vox que forme gobierno en España, por los 4 euros que otorga a Sánchez y su conglomerado de socios, siempre con la posibilidad de que las cuotas se actualicen según avance la campaña antes del 29-N.

Escaños PP, PSOE y Vox

El mercado de escaños para los principales partidos políticos es otro de los grandes atractivos para los apostantes hacia las elecciones generales. Sportium considera que la barrera, actualmente, debe estar en los 132,5 escaños. Por encima de ese número –133 escaños o más– se paga a 1,95 euros, mientras que por debajo, la ganancia sería de 1,70 € por euro apostado.

Bwin hace lo propio y deja el límite del PP también en 132,5 escaños, aunque en su caso abonaría 1,80 € en caso de que Feijóo logre 133 o más escaños, mientras que pagaría 1,91 euros a los que se animen a pensar que los populares tendrán 132 representantes en el Congreso de los Diputados o menos, y apuesten por ello. Por último, Winamax baja la línea a 129,5 escaños, si bien paga 1,40 a partir de los 130 escaños y 2,50 € por euro apostado si el PP obtiene 129 escaños o menos en los comicios.

MERCADO ESCAÑOS. Infografía sobre el mercado de apuestas electorales que recoge las barreras de escaños y cuotas estimadas por Sportium, Bwin y Winamax para el Partido Popular, el PSOE y Vox.

Si pasamos al PSOE, las tres casas de apuestas coinciden en poner el límite en 114,5 escaños, con Winamax aportando 2,40 € de cuota por encima de la barrera y 1,40 por debajo. Sportium concede doblar la cantidad –cuota 2– a los 115 escaños o más de Sánchez y Bwin se queda en 1,91 y 1,80 en caso de quedarse por debajo de los 115.

En el caso de Vox, Bwin coloca a los conservadores con 66,5 escaños de barrera, y por encima paga a 1,91 a los apostantes más optimistas con el partido de Santiago Abascal –1,80 € por debajo–. Sportium no ofrece este mercado y Winamax se va hasta los 68,5 escaños, pagando muy bien de 69 diputados para arriba –3 euros de cuota, triplica cantidades– y sólo 1,20 por debajo de esta cifra. Frente Amplio, Podemos, ERC, Junts o Bildu también cuentan con mercados en esta última casa de apuestas, en lo que respecta a escaños.