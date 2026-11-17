El decorado que pintaba negro a primera hora de la tarde ya luce menos sombrío una vez entrada la noche. Al menos, gris. Jódar, que claudicó ante Fils a consecuencia de un bajón físico, tenía pie y medio fuera de las ATP Finals. Sin embargo, alguien vendrá que bueno te hará. Llegó Zverev y echó un cable al madrileño tras derrotar a un Shelton menos peligroso sin Ferrero en su box. Se extiende la maldición del estadounidense contra el alemán. Siete partidos y siete derrotas.

Ferrero, que sí estuvo presente en el primer partido disputado por su pupilo en las ATP Finals, abandonó Turín y Shelton ha pasado de tigre a un lindo gatito que dice aquel. Cabe recordar que Ferrero se unirá a Shelton de manera plena a partir de 2027, hasta entonces no tenían intención de sacar el bisturí a aspectos estructurales. También ha coincidido que Ferrero fue invitado a la cena de ex tenistas número uno del pasado viernes en Turín. Por ello extendió su estancia un par de días más y se quedó al primer partido.

Shelton cayó ante esta versión superlativa de Zverev, la que se espera de un número uno. Valga el punto con el que cerró el partido como ejemplo de ello. La victoria refuerza a Jódar, que ahora debe ganar a Shelton sin ceder un set y esperar que Zverev haga lo propio con Fils. Ganar y esperar un favor. A Jódar solo le valen resultados limpios para no tener que sacar la calculadora.

Jódar coge el aire que le faltó ante Fils

El madrileño recorrió las tripas del Inalpi Arena con rostro de pocos amigos. Había encaminado el partido ante Fils tras apuntarse el primer set, cuando su cuerpo dijo ‘basta’. Desfalleció. Tal vez sean los más de 80 partidos que lleva este año a sus espaldas o simplemente la tensión de batirse entre los ocho mejores tenistas del curso. O tal vez una mezcla de ambas, el caso es que Jódar se tomó geles y paracetamol, pero no recuperó su energía.

«Lo he intentado gestionar de la mejor manera posible. He pedido el tiempo médico, he intentado buscar soluciones al problema que se había planteado y, bueno, hoy no hemos encontrado ninguna solución, pero creo que esto nos puede servir para que la próxima vez no nos pase y estemos más preparados en cuanto a enfrentar este tipo de problemas. Cuando no has estado mucho tiempo en el circuito, son cosas que pueden pasar y que hay que intentar que no pasen la siguiente vez», dijo Jódar a pregunta de OKDIARIO.