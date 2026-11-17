Todo iba según el camino imaginado. Partido igualado, cada punto una pelea sin tregua y primer set para Jódar tras casi 50 minutos de intercambios. Un enfrentamiento entre dos raquetas similares. Todo viró en plena segunda manga, cuando el cuerpo de Jódar dijo ‘necesito una pausa’. El madrileño quiso llevar la contraria y buscó todas las carreteras posibles a través de geles y paracetamol, pero el paso estaba cortado. Ya no volvió a tener la energía ni fuerza que acostumbra.

Sus saques apenas superaban los 150 kilómetros por hora y la clarividencia de ideas fue abandonándolo hasta que Fils culminó la remontada (6-4, 2-6, 2-6), el partido y prácticamente enterró las opciones de Jódar para acceder a semifinales. Ya no depende de sí mismo, ahora necesita esperar y luego sacar la calculadora. Necesita un triunfo de Zverev sobre Shelton; después, ganar el jueves al mencionado Shelton y con un ojo puesto en los sets ganados, pues sería el criterio a desempatar.

Antes de la pájara, Jódar trataba de levantar el vuelo fiel a su estilo. Ese tenis valiente y agresivo que le ha acompañado a lo largo de este año, su primer año como profesional, dicho sea de paso. Conviene no perder el prisma de la perspectiva. Hace menos de un año, Jódar se batía en el circuito universitario estadounidense y ahora se bate entre las ocho mejores raquetas del año después de convertirse en el tenista que más rápido alcanzó el top 10 desde su entrada en el top 100. Ahí queda eso.